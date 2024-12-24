Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 10 лет заключения.

СБУ и Нацполиция задержали еще трех сообщников российских спецслужб, участвовавших в поджогах в Киевской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщили в СБУ.

Правоохранители задержали трех человек, причастных к серии поджогов в Украине. Среди поврежденных объектов – отделения Укрпочты и военные автомобили ВСУ.

В Киеве : Задержан 41-летний автомеханик, который по заказу фсб поджег отделение Укрпочты и два автомобиля украинских военных. Для совершения поджога он использовал бензин, украденный из баков машин, проходивших техобслуживание на его СТО. Чтобы уничтожить улики, злоумышленник порезал на металлолом велосипед, которым пользовался для разведки потенциальных целей.

Также задержан 15-летний парень, который поджег еще одно почтовое отделение. Он разбил окно учреждения и разлил легковоспламеняющуюся смесь на подоконник, после чего направил своему российскому куратору «фотоотчет» о поджоге.

На Прикарпатье : Задержан приспешник врага, который поджег военный автомобиль, нуждавшийся в ремонте после выполнения боевых задач. 36-летний житель областного центра раньше имел проблемы с законом из-за воровства и надеялся заработать на сотрудничестве с оккупантами, чтобы пополнить свой счет в онлайн-казино.

Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 10 лет заключения.

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