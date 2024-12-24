В канун новогодних праздников, когда спрос на овощи традиционно растет, наблюдается активное повышение цен.

На сегодняшний день цена тепличных помидоров на внутреннем рынке выросла в среднем на 20%, что значительно выше прошлогодних цен.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Сейчас цена помидоров составляет около 98 гривен за килограмм.

В канун новогодних праздников, когда спрос на овощи традиционно растет, наблюдается активное повышение цен на тепличные помидоры.

По данным трейдеров, удорожание на уровне 20% отражает дефицит товара на рынке. Окончательная цена зависит от качества, объема и сорта помидоров. Причины повышения стоимости обусловлены как сезонными факторами, так и недостаточным предложением.

Рынок на этой неделе испытывает дефицит помидоров, часть продукции поступает из импорта, но объемы импортных поставок не могут полностью покрыть спрос, что усложняет ситуацию ввиду высокого спроса.

Анализ рыночных тенденций показывает, что нынешняя цена тепличных помидоров в Украине уже на 12% выше уровня прошлого года. Это повышение объясняется не только сезонными факторами, но и экономическими обстоятельствами, в частности, ростом затрат на логистику, энергоносители и удобрения, что также влияет на конечную стоимость для потребителей.

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