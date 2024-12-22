В этот период характерна в основном сухая и умеренно прохладная погода с периодическими осадками на востоке и западе страны.

С 22 по 29 декабря в Украине ожидается стабильная погода , хотя на отдельных участках страны возможны незначительные колебания температуры и осадки.

Прогнозом погоды поделилась синоптикиня Наталья Птуха.

22 декабря

В этот день из-за прохождения локального циклона через Крым и восточные области Украины возможны умеренные дожди с мокрым снегом на юго-востоке. Остальная территория останется без осадков. Температура днем ​​будет колебаться от +2 до +7°, а в южных регионах температура может подняться до +12°.

23 декабря

23 декабря на западе, востоке и юго-восточных областях возможны небольшие дожди. В других районах Украины будет сухо. Термометры покажут от -3° до +4° на большей части территории, с некоторым потеплением к югу и востоку до +1°-+9°.

24 декабря

Сочельник, 24 декабря, принесет изменения на правобережье, где будет дождь через атмосферные фронты. В Карпатах возможен мокрый снег, на западе температура ночью может опуститься до -6°, днем ​​до 0°. В северных областях температура ночью будет колебаться от -3 до +3°, днем ​​- до +6°. На юг температура будет оставаться в пределах +6-9°.

25 декабря

Рождество, 25 декабря, в Украине ожидается преимущественно сухая погода благодаря усилению высокого атмосферного давления. Лишь в западных областях ночью возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура днем ​​будет варьироваться от +3° до +9°, на западе и севере будет немного холоднее – от 0° до +6°.

26-29 декабря

В период с 26 по 29 декабря ситуация в Украине будет оставаться без значительных изменений. Высокое атмосферное давление почти не даст осадкам появляться. Однако 27 декабря на западе и севере страны возможны небольшие дожди или мокрый снег. Температура ночью будет держаться на уровне -3 ° до +3 °, а днем ​​- до +6 °. В южных регионах температура днем ​​может подниматься до +10.

Источник: ICTV

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