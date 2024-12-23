Кроме того, фейерверки могут нанести вред окружающей среде и напугать животных.

В Украине во время военного положения запрещено продавать и использовать пиротехнические средства, а с приближением зимних праздников вероятность нарушений этих норм увеличивается.

Новости.LIVE рассказали , как накажут за использование фейерверков и петард во время войны, ссылаясь на актуальное законодательство.

Что запрещено в Украине?

1 ноября 2023 вступил в силу Закон №3039-IX, устанавливающий запрет на использование фейерверков классов F2, F3 и F4. Речь идет о:

Пиротехнику с низким уровнем шума и опасности, предназначенную для использования на ограниченных открытых площадях;

изделия среднего уровня опасности для запуска на больших открытых пространствах;

Салюты и фейерверки высокого уровня опасности, требующие специальной подготовки для запуска.

Эти ограничения введены из-за схожести взрыва пиротехники с детонацией снарядов или ракет, что может негативно влиять на психологическое состояние людей во время войны. Кроме того, фейерверки могут нанести вред окружающей среде и напугать животных.

В то же время фейерверки класса F1 не запрещены. Это изделия с наименьшим уровнем опасности и шума, такие как бенгальские огни, фонтаны, свечи и хлопушки.

Штрафы за нарушение

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях и Уголовному кодексу, нарушители могут быть привлечены к ответственности. В частности, по статье 182 КУоАП предусмотрен штраф за нарушение тишины в населенных пунктах и ​​общественных местах:

Для физических лиц – от 85 до 255 гривен;

Для должностных лиц и предпринимателей – от 255 до 510 гривен.

В случае, если нарушение будет квалифицировано как хулиганство (статья 296 УКУ), наказание может быть намного строже: штраф от 17 000 до 34 000 гривен, или лишение свободы на срок до 5 лет. В случае совершения правонарушения группой лиц, наказание может включать в тюрьму до 4 лет.

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