В Одесской области 16-летний парень получил испытательный срок за поджог автомобиля военнослужащего.

Инцидент произошел в августе, а приговор Измаильский горрайонный суд вынес 16 декабря.

Что произошло?

Как следует из материалов дела, 18 августа этого года школьнику из села Утконосовка предложили в мессенджере Telegram уничтожить военный автомобиль цвета хаки. За выполнение задания незнакомец пообещал заплатить 2 тысячи долларов.

Юноша согласился и отправился в Измаил. Сначала он не смог найти нужный автомобиль и сообщил об этом «куратору». на видео и прислал заказчику. Однако обещанные деньги парень так и не получил – организатор. сообщил, что запись «недостаточно качественная».

Пламя уничтожило полностью автомобиль. Владелец понес убытки на сумму более 78,5 тысяч долларов. Через три дня после поджога правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его.

Что решил суд?

На судебном заседании подросток признал вину и искренне раскаялся. Он объяснил, что не осознавал последствий своего поступка, но за время, проведенное в следственном изоляторе, понял ошибку. Юноша также отметил, что из-за состояния здоровья не может находиться под стражей.

Суд признал обвиняемого виновным в умышленном повреждении имущества и препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. Согласно приговору он должен был отбыть пять лет заключения, однако это наказание заменили на два года испытательного срока.

Пока приговор не вступил в законную силу. Стороны имеют 30 дней для подачи апелляции.

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