Если стаж меньше 15 лет, то пенсия не назначается, а вместо этого человек получает государственную социальную помощь с 65 лет.

С 1 января 2025 г. в Украине вступают в действие новые условия для выхода на пенсию в 60 и 63 года за повышение страхового стажа, необходимого для назначения этих выплат.

Об этом информируют в ПФУ.

Продолжительность страхового стажа будет увеличиваться с каждым годом, и это будет происходить до 2028 года.

Согласно информации, предоставленной Пенсионным фондом Украины, для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году, нужно иметь не менее 35 лет страхового стажа. Однако известно, что с 1 января 2028 года пенсия может быть назначена независимо от возраста, если у человека 40 и более календарных лет страхового стажа.

Новые правила выхода на пенсию с 2025 года

С 2025 года условия выхода на пенсию по возрасту изменяются следующим образом:

Для пенсии в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа для обоих полов.

При достижении 60 лет при недостаточном стаже пенсия может быть получена в 63 года, при наличии от 22 до 31 года страхового стажа.

При наличии от 15 до 21 года стажа пенсию назначат только в 65 лет.

Если стаж меньше 15 лет, то пенсия не назначается, а вместо этого человек получает государственную социальную помощь с 65 лет.

Пенсионные условия 2024 года

До вступления в силу новых условий в 2025 году правила ухода на пенсию в 2024 году выглядят следующим образом:

В 60 лет – от 31 года стажа.

В 63 года – от 21 до 31 года стажа.

В 65 лет – от 15 до 21 года стажа.

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