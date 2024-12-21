В ближайшие выходные, 21-22 декабря, в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий .

Такой прогноз дают в Укргидрометцентре .

Большую часть страны покроют осадки в виде дождя и мокрого снега. Однако западные области сохранят более сухую погоду, что позволит избежать таких погодных явлений. Прогноз от Укргидрометцентра также показывает, что ночью на воскресенье температура в отдельных регионах снизится до -5°C, что создает опасность для водителей из-за гололедицы на дорогах.

21 декабря, суббота будет дождливой на востоке, юге и в центральных местах, местами с мокрым снегом. В то время как запад Украины сохранится без существенных осадков. Температура воздуха на западе ночью колеблется от -1 до +2°C, днем ​​колеблется от 0…+2°C. В центральных и восточных регионах дневные температуры достигают +3…+7°C, а на юге могут опускаться до +12°C. Ветер будет юго-восточным направлением со скоростью 5-10 м/с.

22 декабря, воскресенье , дожди и мокрый снег распространятся также на часть западных областей, в частности Волынь, Львовщину и частично Ровенщину. В то же время, Черниговская, Житомирская, Киевская, Хмельницкая, Тернопольская и Черновицкая области останутся без существенных осадков. Ночью температура в западных и северных странах опустится до -5°C, что может привести к образованию гололедицы на дорогах. Днем температура в этих регионах будет колебаться от -1 до +3°C, тогда как на востоке и южной стране ожидается температура от +3 до +7°C. Ветер будет северный, а также со скоростью 5-10 м/с.

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