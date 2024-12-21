Отметим, что штрафы могут расти в связи с количеством работников, права которых были нарушены.

Выплата заработной платы «в конверте» — это распространенная практика среди некоторых работодателей, направленная на уклонение от уплаты налогов, однако такая схема может привести к серьезным последствиям.

О наказании за выплату зарплат в "конвертах" говорится в Кодексе законов о труде

Как накажут работодателей

Неофициальное трудоустройство и выплата зарплаты в конвертах могут иметь существенные последствия для предпринимателей. Таким образом, согласно Кодексу законов о труде, штрафы за нарушение трудовых норм могут достичь значительной суммы:

80 000 грн. за неофициальное трудоустройство или выплату зарплаты без налогов;

240 000 грн за повторное нарушение в течение двух лет;

24 000 грн за задержку выплаты зарплаты в месяц и больше;

16000 грн за нарушение минимальных государственных гарантий;

8000 грн за другие нарушения трудового законодательства.

Отметим, что штрафы могут расти в связи с количеством работников, права которых были нарушены. То есть за каждого сотрудника, получавшего зарплату «в конверте», работодатель может заплатить штраф в размере 80 000 грн.

Есть ли ответственность для работников?

Хотя законодательство не предусматривает материальную ответственность работников за получение зарплаты «в конверте», они все равно несут серьезные риски, соглашаясь на такую ​​форму трудоустройства. Министерство юстиции предупреждает, что работа без официального оформления имеет ряд негативных последствий для работников:

отсутствие официального трудового стажа;

трудности с получением кредита в банке;

возможность увольнения без выходного пособия;

отсутствие трудового договора и записи в трудовой книжке, что может привлечь внимание налоговой службы;

невозможность оформления социальных гарантий, таких как право на отпуск, больничный, пенсионные выплаты и другие льготы;

неофициальный размер зарплаты, зависящий только от желания руководителя.

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