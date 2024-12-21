Выплата заработной платы «в конверте» — это распространенная практика среди некоторых работодателей, направленная на уклонение от уплаты налогов, однако такая схема может привести к серьезным последствиям.
О наказании за выплату зарплат в "конвертах" говорится в Кодексе законов о труде
Как накажут работодателей
Неофициальное трудоустройство и выплата зарплаты в конвертах могут иметь существенные последствия для предпринимателей. Таким образом, согласно Кодексу законов о труде, штрафы за нарушение трудовых норм могут достичь значительной суммы:
80 000 грн. за неофициальное трудоустройство или выплату зарплаты без налогов;
240 000 грн за повторное нарушение в течение двух лет;
24 000 грн за задержку выплаты зарплаты в месяц и больше;
16000 грн за нарушение минимальных государственных гарантий;
8000 грн за другие нарушения трудового законодательства.
Отметим, что штрафы могут расти в связи с количеством работников, права которых были нарушены. То есть за каждого сотрудника, получавшего зарплату «в конверте», работодатель может заплатить штраф в размере 80 000 грн.
Есть ли ответственность для работников?
Хотя законодательство не предусматривает материальную ответственность работников за получение зарплаты «в конверте», они все равно несут серьезные риски, соглашаясь на такую форму трудоустройства. Министерство юстиции предупреждает, что работа без официального оформления имеет ряд негативных последствий для работников:
отсутствие официального трудового стажа;
трудности с получением кредита в банке;
возможность увольнения без выходного пособия;
отсутствие трудового договора и записи в трудовой книжке, что может привлечь внимание налоговой службы;
невозможность оформления социальных гарантий, таких как право на отпуск, больничный, пенсионные выплаты и другие льготы;
неофициальный размер зарплаты, зависящий только от желания руководителя.
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