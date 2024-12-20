20 декабря в Украине теплая погода, без минусовых температур даже ночью.
Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра .
В течение суток ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Самой холодной будет ночь, температура не опустится ниже 0 градусов, а днем воздух прогреется до 11 градусов тепла.
Прогноз по регионам:
Западные области: Солнечно с переменной облачностью и дождями. Ночью температура будет колебаться от +4 до +1 градуса, днем – от +4 до +6.
Северные области: Облачно с прояснениями, местами дождь. Ночная температура составляет +4 до +2 градуса, дневная – от +4 до +6.
Центральные области: Облачно, дожди в отдельных районах. Температура ночью от +4 до +2 градусов, днем от +5 до +7.
Южные области: Облачно, без осадков. Ночная температура от +5 до +3 градусов, дневная от +9 до +11.
Восточные области: Солнечно, без существенных осадков. Ночная температура от +3 до +1 градусов, днем от +6 до +8.
Крым: Переменная облачность, без осадков. Ночная температура будет колебаться от +6 до +4 градусов, в день от +9 до +11.
В целом 20 декабря в Украине будет мягкая, комфортная погода без значительных перепадов температуры.
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