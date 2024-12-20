Температура не опустится ниже 0 градусов, а днем ​​воздух прогреется до 11 градусов тепла.

20 декабря в Украине теплая погода, без минусовых температур даже ночью.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра .

В течение суток ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Самой холодной будет ночь, температура не опустится ниже 0 градусов, а днем ​​воздух прогреется до 11 градусов тепла.

Прогноз по регионам:

Западные области: Солнечно с переменной облачностью и дождями. Ночью температура будет колебаться от +4 до +1 градуса, днем ​​– от +4 до +6.

Северные области: Облачно с прояснениями, местами дождь. Ночная температура составляет +4 до +2 градуса, дневная – от +4 до +6.

Центральные области: Облачно, дожди в отдельных районах. Температура ночью от +4 до +2 градусов, днем ​​от +5 до +7.

Южные области: Облачно, без осадков. Ночная температура от +5 до +3 градусов, дневная от +9 до +11.

Восточные области: Солнечно, без существенных осадков. Ночная температура от +3 до +1 градусов, днем ​​от +6 до +8.

Крым: Переменная облачность, без осадков. Ночная температура будет колебаться от +6 до +4 градусов, в день от +9 до +11.

В целом 20 декабря в Украине будет мягкая, комфортная погода без значительных перепадов температуры.

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