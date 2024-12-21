Согласно данным Опендатабот, после того, как в конце ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов, количество закрытых ФЛП увеличилось в разы.

Из-за изменений в налоговом законодательстве в Украине наблюдается значительный спад среди физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом сообщили в Опендатаботе. Только через три недели после повышения налогов десятки тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность.

Согласно данным Опендатабот, после того, как в конце ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов, количество закрытых ФЛП превысило 22,5 тысячи. В день подписания закона 2332 предпринимателя решили прекратить свою деятельность, а в среднем количество закрытий достигало более тысячи ежедневно. Для сравнения, обычно ежедневно закрывается около 700 ФЛП.

С начала 2024 года уже 254 288 предпринимателей прекратили свою деятельность, больше всего — в марте, когда было закрыто 28 690 ФЛП. Аналитики объясняют это желанием предпринимателей избежать увеличенных налоговых обязательств и упростить бухгалтерскую отчетность.

Осенью резкое увеличение закрытий ФЛП стало следствием принятия закона о повышении налогов. Некоторые предприниматели считают новые налоговые условия несправедливыми, тогда как правительство отмечает сравнительно низкие ставки налогов по сравнению с Европейским Союзом.

Напомним, законопроект №11416д, предусматривающий повышение налогов, был принят Верховной Радой 10 октября 2023 года. Целью этого является значительное увеличение налоговых поступлений — на 58 млрд грн в 2024 году и 137 млрд грн в 2025 году.

Среди основных изменений — отмена налогообложения «задним числом» (кроме налога на прибыль банков), перенесение налогообложения военным сбором на 1 января 2025 года для ФЛП, а также сохранение действующей ставки для е-резидентов. Основной целью законопроекта является повышение военного сбора до 5% и введение новых налогов для физических лиц-предпринимателей.

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