В Пенсионном фонде Украины объяснили, что в соответствии с изменениями в законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" была введена новая норма.

Граждане Украины могут отказаться от назначенной пенсии, однако это могут сделать при некоторых соблюденных условиях.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины. Такая возможность продиктована законодательством Украины.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что в соответствии с изменениями в законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" была введена норма, позволяющая прекратить выплату пенсии по заявлению пенсионера, если он временно проживает за пределами Украины. Эти изменения вступили в силу 23 июня 2024 года.

Согласно этому закону, в Украине существует четыре основных вида пенсий:

Пенсия по возрасту.

Пенсия по инвалидности

Пенсия в связи с утратой кормильца.

Пенсия за выслугу лет.

У каждого из этих видов пенсии есть конкретный период выплаты, определенный законом Украины:

Пенсия по возрасту – бессрочная.

Пенсия по инвалидности — все время, пока лицо признано инвалидом.

Пенсия в связи с потерей кормильца – на время, пока иждивенец считается нетрудоспособным.

Пенсия за выслугу лет бессрочна, выплачивается после увольнения с работы, дающей право на такую ​​пенсию.

Выплата пенсии прекращается, когда истекает определенный законом период или если условия, на которых она основывается, больше не выполняются.

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