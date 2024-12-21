Граждане Украины могут отказаться от назначенной пенсии, однако это могут сделать при некоторых соблюденных условиях.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины. Такая возможность продиктована законодательством Украины.

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В Пенсионном фонде Украины объяснили, что в соответствии с изменениями в законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" была введена норма, позволяющая прекратить выплату пенсии по заявлению пенсионера, если он временно проживает за пределами Украины. Эти изменения вступили в силу 23 июня 2024 года.

Согласно этому закону, в Украине существует четыре основных вида пенсий:

  • Пенсия по возрасту.
  • Пенсия по инвалидности
  • Пенсия в связи с утратой кормильца.
  • Пенсия за выслугу лет.

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У каждого из этих видов пенсии есть конкретный период выплаты, определенный законом Украины:

  • Пенсия по возрасту – бессрочная.
  • Пенсия по инвалидности — все время, пока лицо признано инвалидом.
  • Пенсия в связи с потерей кормильца – на время, пока иждивенец считается нетрудоспособным.
  • Пенсия за выслугу лет бессрочна, выплачивается после увольнения с работы, дающей право на такую ​​пенсию.

Выплата пенсии прекращается, когда истекает определенный законом период или если условия, на которых она основывается, больше не выполняются.

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