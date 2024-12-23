В социальных сетях активно распространяется видео, на котором якобы зафиксирована смерть мобилизованного мужчины в Приморском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки ( ТЦК и СП) в Одессе.
Однако в военном учреждении опровергли эту информацию , объяснив, что мужчина потерял сознание и был госпитализирован.
Что произошло?
Как видно на видео, опубликованном в Telegram-каналах, на кадрах зафиксирован мужчина, лежащий на кровати с подключенной аппаратурой для кардиограммы. За кадром слышны неразборчивые голоса. В некоторых сообщениях утверждалось, что этот мужчина умер прямо в здании ТЦК.
Позиция военных
В Одесском областном ТЦК и СП подтвердили, что инцидент произошел 16 декабря. В сборном пункте территориального центра одному из мужчин стало плохо. Оперативный дежурный вызвал медиков. Бригада скорой помощи прибыла на место и госпитализировала пострадавшего.
"Распространение непроверенной или фейковой информации о нашей деятельности неприемлемо. Обычно такие сообщения появляются на пророссийских ресурсах и в Telegram-каналах, специализирующихся на дезинформации и дестабилизации ситуации", - заявили в ТЦК.
Военные отмечают важность проверки информации, чтобы не способствовать распространению недостоверных данных, которые могут создать панику и подрывать доверие к украинским учреждениям.
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