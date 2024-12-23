Украинцы нередко оставляют после себя имущество, которое переходит детям или родителям, но что делать, если наследников нет или они отказались от наследства ?

В Главном управлении Госгеокадастра Одесской области объяснили , как распоряжаются имуществом, которое осталось без собственника.

Когда имущество становится собственностью общины

Если наследодатель не оставил наследников, они отказались от наследства или не приняли его, местные власти могут обратиться в суд, чтобы признать наследство отумершим. В случае с недвижимостью заявку подают по месту ее расположения.

Обратиться в суд также могут кредиторы умершего, а если по наследству есть сельхозземли — соседи-землевладельцы или землепользователи близлежащих участков. Движимое имущество, хранящееся в недвижимости (например, мебель или техника), автоматически переходит в общину вместе с недвижимостью.

Как подать заявку

Заявление о признании наследства выморочным подают не ранее чем через год после открытия наследства.

состав имущества;

дату и место открытия наследства;

доказательства принадлежности имущества наследодателю;

информацию о сообщениях наследников или их устранении.

Суд рассматривает заявление с участием заявителя, представителей местных органов самоуправления и заинтересованных лиц.

Что будет после решения суда

После признания наследства вымершим имущество переходит в собственность общины, которая обязана погасить долги наследодателей, если кредиторы подали претензии вовремя. Если имущество распределяется между несколькими общинами, долги погашаются пропорционально их доле.

До решения суда наследство охраняется законом для обеспечения правомерного распределения имущества. Этот процесс позволяет защитить интересы общества и кредиторов и обеспечить законный переход имущества.

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