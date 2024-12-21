Судя по фото и видео, защитника отпевали не в храме, а перед церковными вратами.

Священник Украинской православной церкви захлопнул дверь церкви и не разрешил капелланам Православной церкви Украины провести отпевание внутри.

Как уточнило издание "ВолыньPost", в селе Смоляры на Волыни прошли похороны погибшего защитника Украины Василия Солодухи.

Судя по фото и видео, защитника отпевали не в храме, а перед церковными вратами. Чин похорон совершали священники ПЦУ, а настоятель местного храма УПЦ закрыл церковь и повесил на дверь замок.

Сообщается, что дом погибшего героя расположен всего в ста метрах от храма. Местные жители отмечают, что священник, начиная с полномасштабной войны, каждое воскресенье молится за упокой погибших воинов, но ритуальная процессия не была допущена в церковь.

Василий Солодуха погиб во время выполнения боевого задания в районе Малой Волчьей (Харьковская область) на 45-м году жизни. Его брат также служит в Вооруженных силах Украины и борется с русскими оккупантами.

Журналистка Валентина Блинова на своей странице в Facebook сообщила, что поселковый председатель Старой Выжвы Василий Каминский и священник местной церкви пытались убедить родителей погибшего отказаться от отпевания ПЦУ.

Однако Каминский опроверг эти утверждения, заявив, что в вопросе захоронения воля родителей была бесспорной. "Хочу заявить официально! Наша позиция – это воля родителей! Родители решили, что чин захоронения их сына-Героя будет совершаться Православной церковью Украины! Их воля не обсуждается и никем не может обсуждаться".

Но то, что происходило у храма, – свидетельство совсем другого.



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