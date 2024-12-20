С 1 января 2025 года истекает срок действия контракта между Украиной и россией по транзиту газа через украинскую территорию, что может повлиять на газовые тарифы для украинцев.

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что на сегодняшний день содержание газотранспортной системы (ГТС) финансируется за счет "Газпрома". Однако, по его словам, с 2025 года эти расходы, вероятно, лягут на плечи потребителей.

Когда мы обсуждаем транзит, надо понимать: независимость всегда стоит денег. Если последние 2 недели декабря ГТС еще будет удерживаться благодаря платежам российского "Газпрома", то с января это ляжет на плечи украинских потребителей. Позже, так или иначе, в платежках за коммунальные услуги мы это увидим", – отметил Кучеренко.

Он подчеркнул, что ежегодные платежи "Газпрома" составляли около 1 миллиарда долларов, из которых значительная часть уходила на содержание ГТС.

Бывший глава Оператора ГТС Сергей Макогон указал, что для бытовых потребителей ситуация не изменится кардинально. По его словам, транспортировка газа внутри Украины сейчас стоит около 0,2 гривны за кубометр. При отсутствии транзита эта сумма вырастет не более чем до 0,6 гривны за куб. Таким образом, общая стоимость поставок газа может увеличиться максимум на 3%.

Макогон также отметил, что для покрытия расходов на транспортировку добывающим компаниям придется сократить инвестиции в бурение. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению объемов газа в следующем году, что окажет негативное влияние на налоговые поступления.

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