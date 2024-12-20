Согласно новому законодательству, в случае невозможности взыскания штрафа его заменят на другое наказание.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №4081-ІХ, совершенствующий исполнение наказаний в виде штрафов и общественных работ.

Об этом сообщает Верховная Рада.

Согласно новому законодательству, в случае невозможности взыскания штрафа из-за отсутствия у должника имущества или средств, штраф можно будет заменить другим видом наказания. Кроме того, теперь можно будет отбывать общественные работы не только в пределах конкретного населенного пункта, но и в пределах области, при надлежащей транспортировке осужденных к месту выполнения работ и обратно.

Однако продолжительность общественных работ ограничена – не более 4 часов в день, с возможностью увеличения до 8 часов по заявлению осужденного, но общее количество часов должно составлять не менее 40 часов в месяц. Для несовершеннолетних это ограничение составляет не более 2 часов в день и не менее 25 часов в месяц.

Напомним, ранее президент подписал еще один закон — №9185, предусматривающий внедрение пробационного надзора в качестве альтернативы лишению или ограничению свободы.

Этот закон под номером 9185 является альтернативой ограничению свободы. При этом депутаты считают необходимым пробоционным надзором заменить арест во всех санкциях, кроме уголовных правонарушений, совершенных военнослужащими.

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