Пенсионный фонд отреагировал на обращение и пообещал помочь, однако уточнений по формулировке "неподтвержденные данные" пока не предоставили.

Украинцы продолжают сталкиваться с отказами в назначении жилищных субсидий , и эти проблемы особенно беспокоят пенсионеров, пытающихся оформить государственную помощь на оплату коммунальных услуг в зимний период.

Об этом стало известно на страницах ПФУ в Facebook, где граждане делятся своим опытом.

Ситуация с оформлением субсидии

В одном из комментариев женщина рассказала, как пыталась помочь бывшей учительнице-пенсионерке оформить субсидию. Пенсионерка раньше никогда не получала эту помощь, поэтому заявление подали дистанционно через портал ПФУ. Однако фонд не принял заявки.

"Подала заявку на субсидию через портал ПФУ (Днепропетровское управление). Отказ из-за неподтвержденных данных от предоставлятелей жилищно-коммунальных услуг. Какие именно данные? Что не подтверждено? То, что я пользуюсь коммунальными услугами?" – спрашивает автор жалобы.

Она ожидала, что заявка, поданная до 1 декабря, позволит получить субсидию с октября, однако помощь так и не поступила.

«Моя бывшая учительница – одинокая пенсионерка, которой никто не мог помочь. Выходит, что мои попытки вы страдаете напрасными...», — добавила женщина.

Пенсионный фонд отреагировал на обращение и пообещал помочь.

Основные причины отказа в субсидии

Согласно действующим правилам, в субсидии могут отказаться в следующих случаях:

наличие задолженности за коммунальные услуги более трех месяцев;

в домохозяйстве есть совершеннолетний член, не работающий, не обучающийся и не состоящий на учете как безработный;

площадь жилья превышает 130 кв. м для квартиры или 230 кв. м для дома;

наличие крупного банковского вклада (более 100 тыс. грн);

превышение норм по владению личным транспортом;

осуществление финансовых операций на сумму свыше 50 тыс. грн (покупка или продажа товаров).

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