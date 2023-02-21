Обладательница Центра АВА-терапии, воспитателей которого полиция подозревает в насильственном действии в отношении детей, опубликовала пост в котором изложила свое видение.

Елена Цымбаленко рассказала свой взгляд на ситуацию на своей странице в ФБ.

“Попробую объяснить один важный момент, он сложен для понимания, но все же. Сейчас мамы детей из ООП массово достают из своей головы самые плохие представления о воспитании. Я не зря цитирую анекдот: врач, откуда у вас такие рисунки?

Ибо, как сказала мне одна мама, "если он меня бесит... да я же мама, а вы посторонние люди". Вот в этом проблема. Есть дети, которых легко любить. Они учтивы, с ними легко договориться и т.д. А есть дети, которых любить тяжело. Они не реагируют на просьбы, запреты, устраивают истерики, агресут. С ними жизнь семей превращается в ад. И, откровенно говоря, многие родители срываются от бессилия и усталости и не представляют каким образом возможно что-то сделать иначе.

Сейчас эта категория родителей экстраполирует свой опыт на нас. Все что они достают из своей головы в виде обвинений - то собственные представления о том, что они готовы сделать с собственными детьми их бесящимися.

Так вот, я сказала этой маме и повторю всем: нас дети не бесят. И если бы вы научились держать границы и не играть в жертв, вас тоже не бесили бы”, - написала Цымбаленко.

Напомним, в Киеве четверых «воспитателей» коррекционного детсада подозревают в пытках и издевательствах над детьми.

Как сообщает Национальная полиция Украины со ссылкой на следственного управления столичной полиции Дмитрия Федорко, персонал учреждения систематически совершал в отношении детей насильственные действия и пытки.

«После того, как родители отводили детей с нарушениями физического развития в заведение, стоимость пребывания в котором составляла от 8 до 15 тысяч гривен, за дверью начинались пытки и издевательства. Именно такими методами работницы садика обучали малолетних. Из-за особенностей физического развития воспитанники не могли рассказать о пытках родителям. За невыполненные задачи фигурантки закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других деток, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, подавляли, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем», - сообщили в полиции.

Правоохранители провели обыск по адресу расположения заведения и месту жительства директора, по результатам которого изъяли доказательства преступной деятельности фигурантов.

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