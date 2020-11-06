Народные артисты Владимир Соляник и Валерий Чигляев порадуют украинцев участием в моноспектакле ANGEL

Об этом информирует юридическая компания «Amber» в своем Facebook.

Долгожданная премьера моноспектакля ANGEL состоится 28 и 29 декабря в украинской столице в Театре на Подоле.

«Смешно о грустном и грустно о смешном - на сцене лауреат международных театральных фестивалей, народный артист Украины Валерий Чигляев, и виртуоз джаза, пианист, композитор, народный артист Украины Владимир Соляник.Спектакль поставлен по книге Семёна Ханина и Анны Ханиной «Осенний жираф», - говорится в публикации.

Спектакль будет на русском языке и продлится 90 минут без антракта. Более того, зрители смогут насладиться музыкой Чарльза Чаплина, которая будет использоваться в спектакле с разрешения Юджина Чаплина.

В компании добавили, что билеты уже сейчас можно приобрести на Карабасе, а часть средств от проданных билетов будут перечислены на нужды приюта для бездомных животных «Сириус».

Ранее мы рассказывали, как Оля Полякова оскандалилась с концертом в Харькове.

Так, украинская звезда выступила в Харькове с концертом, который был посвящен Дню учителя. Несмотря на то, что город находился в оранжевой зоне, на концерт пришли тысячи человек, которые подвергли себя опасности из-за китайского вируса.

Глава МОЗ Максим Степанов тогда заявлял, что из-за концерта Оли Поляковой город оказался на грани катастрофы.

Напомним, Полиция взялась за "развлечения" Билык в Харькове

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