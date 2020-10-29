Телеведущего и бизнесмена, кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец"
Об этом пишет издание Гордон.
Пальчевского назвали провокатором, который нарушает законодательство Украины о гражданстве путем получения второго гражданства.
Шоумен принимает участие "в информационной спецоперации по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и дискредитации государственных институтов", говорится в его профиле.
В базу "Миротворца" Пальчевского внесли как гражданина Украины и России.
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Центр "Миротворец" призвал правоохранительные органы рассматривать публикацию о Пальчевском на своем сайте как заявление о совершении им "осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка" и других нарушений.