На выборах в Киевский городской совет Виталий Кличко набрал около 51% и побеждает уже в первом туре, партия «Удар» проходит в Киевсовет с результатом почти 20%.

Об этом стало известно из параллельного подсчета голосов, который проводил штаб мэра Киева Виталия Кличко и партии «Удар».

Эту информацию на брифинге озвучила глава штаба Оксана Продан.

“По тем данным у нас есть согласно параллельному подсчету голосов Виталий Кличко получает 50,9% голосов и с большой вероятностью побеждает уже в первом туре на выборах Киевского городского головы и экзит-поллы и наш параллельный подсчет голосов показывает, что партия "УДАР" проходит в Киевсовет с результатом 19,7%”, - отмечает Продан.

По словам Продан, и параллельный подсчет и мокрые протоколы совпадают, соответственно штаб Кличко ожидает именно таких результатов и в альтернативном подсчете.

"Уже сейчас мы можем уверенно сказать что киевляне выбрали продолжение дальнейшего развития столицы во главе с Виталием Кличко и партией "УДАР", - резюмировала Оксана Продан.