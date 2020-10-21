В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект

Народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко в своем посте в Facebook рассказала, что зарегистрировала проект постановления Верховной Рады где предлагает отменить повторное голосование на местных выборах, объяснив это пандемией COVID-19.



20 октября Татьяной Грищенко был зарегистрирован проект постановления Верховной Рады Украины № 4234. В проекте постановления предлагается отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тысяч) и сельского, поселкового, городского головы.



"Нынешняя ситуация требует кардинальных шагов. Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина. Убеждена: здоровье и жизнь наших граждан важнее за любую политику!",- отмечает "Слуга народа" Грищенко

По словам Грищенко основной целью принятия этого постановления является недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины и обеспечение противодействия распространению коронавірусної инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций, снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения.