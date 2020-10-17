По состоянию на 17:45 полностью отсутствуют подтопления в Голосеевском, Подольском, Печерском, Днепровском, Святошинском, Шевченковском, Дарницком, Оболонском районах.

Об этом пишет Официальный портал Киева.

Также ликвидированы все подтопления на магистральных улицах в Деснянском и Соломенском районах.

С 17: 30 весь общественный транспорт города курсирует в привычном режиме.

По поручению Киевского городского головы специалисты КК «Киевавтодор» постоянно мониторят ситуацию на дорогах и оперативно реагируют на возникновение подтоплений.

Сейчас продолжаются работы на ул. Путивльской в Деснянском районе и на углу улиц Винницкой и Молодогвардейской в Соломенском районе.

Работники коммунальной корпорации проводят работы по уборке улично-дорожной сети от намывов и мусора после дождя. К работе задействована специальная техника (гидромониторы, илососы, мотопомпы) и 40 бригад рабочих по ручной уборке в составе 241 автодоровца.

В случае обнаружения подтоплений просим обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по тел. 284-74-19.