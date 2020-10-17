По состоянию на 17:45 полностью отсутствуют подтопления в Голосеевском, Подольском, Печерском, Днепровском, Святошинском, Шевченковском, Дарницком, Оболонском районах.
Об этом пишет Официальный портал Киева.
Также ликвидированы все подтопления на магистральных улицах в Деснянском и Соломенском районах.
С 17: 30 весь общественный транспорт города курсирует в привычном режиме.
Обезумевшая Асмус в халате и парике показала свои ягодки: "И кому ж такая достанется?"
MARUV без лифчика в прозрачной блузе довела мужчин до мурашек: "Лошадка мощная"
Анны Марии больше нет, что случилось с необычной дочерью Ефремова: "В день рождения девушки..."
"Держись, моя девочка": вслед за Харламовым врачам приходится спасать Кристину Асмус
По поручению Киевского городского головы специалисты КК «Киевавтодор» постоянно мониторят ситуацию на дорогах и оперативно реагируют на возникновение подтоплений.
Сейчас продолжаются работы на ул. Путивльской в Деснянском районе и на углу улиц Винницкой и Молодогвардейской в Соломенском районе.
Работники коммунальной корпорации проводят работы по уборке улично-дорожной сети от намывов и мусора после дождя. К работе задействована специальная техника (гидромониторы, илососы, мотопомпы) и 40 бригад рабочих по ручной уборке в составе 241 автодоровца.
В случае обнаружения подтоплений просим обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по тел. 284-74-19.