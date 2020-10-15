Ввести мораторий на застройку Троещины и удалить с района визуальный мусор - первоочередные задачи в рамках трансформации Троещины. Такие экспертные предложения были озвучены сегодня в Офисе Трансформации Троещины, где состоялось совещание с известными архитекторами Украины на тему реорганизации пространства района. Организатором мероприятия выступил Денис Борисенко, кандидат в депутаты Киевсовета по 4 округу Троещины от партии "За майбутнє".

Экспертную позицию представляли архитекторы Петр Маркман, Иван Пономаренко и Иван Мельничук.

Эксперты отметили, что когда на Троещину будет построено метро, плотность населения района неизбежно увеличится, а вместе со спросом на жилье придут и застройщики.

"Нужно на определенный период трансформации ввести мораторий на увеличение жилого фонда Троещины, пока не будут построены инфраструктурные объекты: детские сады, школы, больницы. Не менее важные задачи - удаление с Троещины визуального мусора и формирование здесь единого визуального кода", - отметил Иван Пономаренко.

Архитектор Петр Маркман поставил вопрос о том, чтобы правильно синхронизировать свои планы с восприятием жителей района. В частности, вспомнил, как возникла Пейзажная аллея в Киеве. В начале ее строительства люди запаниковали, пошел слух, что снесут Подол и построят новые дома, но жилой фонд не был тронут.

Денис Борисенко сделал акцент на приоритетах: "Чтобы начать трансформацию, нам нужно доверие людей. Большой проект должен реализовываться параллельно со множеством малых, не менее важных проектов. Потому что гранд-проекты занимают много времени - как на моменте проектирования, так и на моменте строительства. А проекты поменьше должны доказывать людям, что мы делаем свое дело, подтверждать, что троещинцы не зря оказали нам доверие", - подчеркнул кандидат.