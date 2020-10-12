Накануне местных выборов-2020 кто только не пытается предсказать их результат: эксперты, политологи, политики, социологи, политтехнологи и букмекеры.

УНН же провел нестандартный эксперимент: обратился к профессионального таролога и психолога - Анны Баратинської, чтобы узнать ответы на вопросы, которые сейчас волнуют многих: кто из популярных мэров получит второй тур и с кем будет соревноваться в нем, а кто из глав городов одержит уверенную победу в первом же туре и какие проблемы ожидают каждого на пути к победе.

Анализ четырех ключевых городов с популярными городскими головами показал очень интересные расклады и то, насколько уверены шансы на победу Виталия Кличко в Киеве, Геннадия Кернеса в Харькове и Геннадия Труханова - в Одессе.

Проверить результаты этого эксперимента сможет каждый меньше чем через две недели - сразу же после местных выборов-2020 года, которые пройдут 25 октября.

Харьков

В Харькове таролог увидела фигуру сильного городского головы, который, впрочем, имеет некоторые ограничения, в том числе и со здоровьем.

"Первая карта, которая нам выпадает-это карта некоторого ограничения. Все-таки мы видим, что действующий наш мэр находится в некотором ограничении. Скорее всего это связано с его здоровьем. По жезловой десятке мы можем говорить, что это действительно будет борьба - мы видим сильного соперника Кернеса", - отметила таролог.

Анна Баратынская уверена, что Кернес привык все контролировать, и он будет подконтрольно держать свое место и не отдаст его сопернику.

"С точки зрения таро мы видим, что второго тура не будет - будет только один тур, где побеждает Кернес", - сообщила она.

Киев

По Киеву расклад таро оказался не менее интересным: таролог увидела второй тур выборов для Виталия Кличко, в котором он сойдется с соперницей-Императрицей - Ириной Верещук.

"На Кличко выпадает карта Мира - это достаточно сильная карта, которая несет какую-то победу, но давайте не забывать, что у нашей соперницы есть карта Императрица - это женщина-мама, карта плодородия, и, которая так просто не отдаст свое место и будет бороться до последнего", - пояснила таролог.

Несмотря на выигрышную позицию Кличко на выборах, как действующего мэра, во втором туре его ждет очень сильная соперница, которая будет бороться до последнего.

"За семеркой кубковой мы можем предположить, что все-таки будет у нас второй тур, и во втором туре Кличко будет вести какую-то борьбу с императрицей. Что такое Императрица с точки зрения таро-это некая карта плодородия, это женщина-мама, она очень сильна, она будет вести борьбу до последнего и просто так свое место не отдаст. В итоге Кличко выпадает жезловая четверка-эта карта говорит все - таки об успехе", - сообщила Баратынская.

Одесса

Для Геннадия Труханова в Одессе прогнозы таро оказались на удивление самыми оптимистичными.

"Первая карта, которая выпадает ему-это король Мечей. Мы можем уже предположить, что по характеристикам это очень сильный и волевой человек. Тот, который идет по мечах. Выход из этой карты идет в какую-то карту повешенного в перевернутом положении. Это говорит о том, что он не привык останавливаться, и не будет останавливаться на этот раз. Он у нас соблюдает баланс, он даже не переживает, потому что верит в свой успех в отличие от его соперника. Соперник выпадает на семерку мечей - это карта головной боли. Это значит, что есть нервы, переживания какие - то, он об этом очень думает, потому что соперничество с Трухановым достаточно серьезное", - сообщила Баратынская.

Так же таролог заметила, что сопернику Труханова выпадает карта "подарка", которая может означать выгодное предложение.

"По карте мы понимаем, что это выгодное предложение. Вполне возможно, Труханов своему сопернику сделает такое предложение, от которого тот не сможет удержаться. Но все-таки нам главное понимать результат. Это карта башни-карта некоего разрушения. По итогу все-таки Труханов займет свою лидерскую позицию и будет мэром Одессы", - пояснила таролог.