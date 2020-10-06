Киевляне раскритиковали Пальчевского за участие в выборах в Госдуму Российской Федерации. Об этом пишет Знай.юа со ссылкой на издание "ukranews".
Сообщается, что 6 октября в Киеве на Шулявском и Печерском мостах появились баннеры с текстом: "Победа Пальчевского = Победе Путина".
Как известно ранее Андрей Пальчевский привлек внимание общественности и СМИ из-за баллотирования в Госдуму Российской Федерации.
В связи с этим стали ходить слухи о связях кандидата в мэры Киева с российсими спецслужбами и представителями криминального мира.
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Кроме того Андрей Пальчевский периодически появлялся в эфире российских телеканалов, которые сейчас ведут активную пропаганду против Украины.
Плакат с лозунгом против Пальчевского в Киеве, фото: ukranews
К примеру, согласно журналистскому расследованию "Bihus.info", бизнес-активы Пальчевского управляются с помощью совместных офшорных компаний с компаниями известного выходца из российского криминального мира Виталия Кочеткова, а сам кандидат в мэры Киева находится в тесной связи с депутатом от ОПЗЖ Вадимом Столаром.