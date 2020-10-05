Первый номер в списке ВО “Батькивщина” по 11 избирательному округу столицы Екатерина Глимбовская - женщина молодая, современная, умная и профессиональная, - именно такая, в которой нуждается нынешнее динамичное и меняющееся время

Что побуждает мать троих детей и успешную бизнес-леди идти в политику и менять местную власть и чем Екатерина может быть полезна Киеву и киевлянам - об этом наше интервью "Знай".

Чем руководствуются молодые люди, когда идут в политику? Зачем Вам менять статус успешной бизнес-леди на «неблагодарную» работу депутата Городского совета?

Спасибо за вопрос, но я не считаю работу депутата нашего горсовета неблагодарной, потому что убеждена, что депутат не должен искать благодарности и почестей от людей. Наоборот депутат должен быть благодарным своим избирателям за доверие и служить интересам общины. Я работаю с сотнями людей и часто слышу, что стиль моего руководства им импонирует. Меня неоднократно спрашивали, мол, почему во власти не такие как вы, не специалисты в градостроительстве, молодые, порядочные, обеспеченные, а какие-то взяточники, манипулянты и тд. Я не знаю, что ответить, кроме того, что взять и самой пойти делать эту важную и ответственную работу - служить киевлянам всем своим опытом, знаниями и совестью.

Екатерина Глимбовская от "Батькивщини"

Почему Вы идете на городские выборы под флагом "Батькивщини"?

Во-первых, мне очень импонирует Юлия Тимошенко, как женщина, как политик, как личность. Она является олицетворением украинской женщины, гендерного равенства и непоколебимой воли. Я не могу вспомнить ни одной другой женщины, которая бы ассоциировалась еще с Украиной в мире. И мне также очень нравится ее команда: верная, профессиональная, патриотичная. В ней я чувствую себя действительно своей. Кроме того, на местном уровне у нас очень мало представлены женщины. Тем более женщины из моей сферы, которая несправедливо считается мужской, - из стройки. Но именно женщины точно знают, в каких квартирах они хотели бы жить, в какие парадные выходить и двор иметь. Потому что женщина на самом деле является символом Украины, свободы, мира и благополучия. Я хочу представлять интересы тысяч женщин, тысяч киевлянок, тысяч тех, на ком держится этот зыбкий мир.

От "Батькивщины" на мэра столицы баллотируется эксминистр ЖКХ в правительстве Тимошенко нардеп Алексей Кучеренко. Какие совместные планы с ним вы выстраиваете?

Когда Юлия Тимошенко, представляя свою команду на городские выборы, назвала Кучеренко «единственным профессионалом из всех кандидатов в мэры Киева», она была абсолютно права. Нет таких вопросов в жизни города, на которые бы у Алексея не было ответа, он настоящий профессионал. Для меня будет честью и удовольствием с ним сотрудничать, делиться опытом и решать проблемы киевлян. Думаю, что в вопросах житлово-коммунального хозяйства ему нет равных. А что касается планов, то их нам ежедневно формируют избиратели, которые хотят жить по-европейски не когда-нибудь, а уже сегодня.

Екатерина Глимбовская от "Батькивщини"

А почему ВО «Батькивщина» выдвинула именно Вас по 11-му округу Святошинского района столицы?

Знаете, так исторически сложилось, что я родилась именно в Святошинском районе, здесь ходила в 287-ю школу, здесь провела едва ли не лучшие годы своей жизни. И когда стоял вопрос, интересы какого района я хочу представлять в Киевсовете, я не раздумывая ответила - Святошин. И я очень рада, что команда Батькивщины согласилась рекомендовать меня своим избирателям в Святошинском районе столицы.

Киев давно нуждается в искусном хозяине, собственно как и профессиональной и некоррумпированной городской власти. Какой Вы видите работу горсовета нового созыва и свою роль в ней?

По данным прошлогоднего опроса «Рейтинга» почти половина киевлян считают, что в столице катастрофическая ситуация с незаконным строительством. А ведь застройщик это обычный бизнесмен, который как и все хочет меньше тратить и больше зарабатывать. Просто ему нужен контроль и прозрачность отношений с городскими властями. А сегодняшняя КГГА не способна обеспечить ни того, ни другого. В городе перегружены инженерные сети, на дорогах — сплошные пробки, парковок нет. И из всего этого беспорядка зарабатывают чиновники. Я знаю строительное дело в нюансах, мы проектировали многоэтажные паркинги разных типов, для меня сфера благоустройства является родной и близкой. Я и наша команда знаем точно, как сделать жизнь киевлян комфортнее, безопаснее и легче. Именно в этом я и усматриваю свою роль.

Вы раньше прикоснулись к очень важной теме. Гендерная политика в Украине последних лет на бумаге выглядит вполне привлекательной и перспективой, но де-факто воплощается с очень большими преградами. Почему, по вашему мнению, избиратели в основном голосуют за мужчин?

Начну с того, что мы сегодня уже имеем на уровне законодательства 30-процентную квоту, по которой украинские женщины могут сегодня быть представлены на разных ветвях власти. И это мировая тенденция. Украинская женщина не только самая красивая в мире, но и самая талантливая и трудолюбивая. Так почему же она должна сидеть на кухне и лишь варить борщи. Советские стереотипы должны отойти в прошлое. Даже имея троих детей, женщина может заниматься самореализацией. Посмотрите на Тимошенко, на Меркель, на Сюзанну Чапутову, президентку Словакии. Разве эти женщины чем-то уступают мужчинам? Лишь тем, что имеют значительно меньше вредных привычек. Я убеждена, что и президентом Украины должна быть женщина. И если сегодня это не так, то лишь потому, что ложные стереотипы, о которых вы говорили, еще существуют. Но мы, женщины, победим. Рано или поздно.

Вы-мать троих детей. Как Вы совмещаете материнство с работой сейчас и как собираетесь это делать, находясь на службе у киевлян?

Секрет успеха всегда в железной самоорганизации: раньше вставать, лучше планировать, не тратить ни одной свободной минуты даром, просто очень ценить свое время. Именно это и сделало мою жизнь насыщенной и содержательной. Научить детей ценить время это тоже важная составляющая вашего успеха. Мне это удалось. И я сегодня хочу, чтобы мои наработки, мой опыт, моя молодость и силы принадлежали киевлянам. Ведь только правильно сделанный выбор гарантирует правильный результат: ровные дороги, чистые обочины, отремонтированы парадные и справедливые тарифы. И поэтому я всем нам, киевлянам, желаю мудрости и удачи. Главное не забыть 25 октября проголосовать за свое собственное благополучие.