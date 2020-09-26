Такое мнение на своей странице в Facebook высказал Игорь Петренко

"А вот наиболее выигрышное выдвижение с точки зрения продолжения выработанного позиционирования сделал Андрей Пальчевский. Его выдвижение состоялось стихийно на одной из встреч с жителями, без сцен, баннеров и всего прочего, что было у конкурентов. Таким подходом он очевидно пытался продемонстрировать близость к гражданам, что в принципе не диссонирует с его предыдущими действиями – проживание определенный период времени в различных районах Киева, посещение им дворов, до которых никто никогда из власти не добирался, открытие приемных в микрорайонах Киева. Поэтому Пальчевскому удалось не только сэкономить средства на организацию масштабного мероприятия, но и выгодно выделиться из числа других», - уверен политолог.

В то же время эксперт считает, что съезд Слуги народа негативно повлиял на кандидатов от партии.

«Наверное это лучшее выражение, которое может охарактеризовать съезд СН, которая решила использовать оригинальную локацию для своей партийной конференции – задний дворик Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, что вызвало негативный общественный резонанс и вряд ли помогло улучшить шансы Ирине Верещук», - резюмировал он.

Напомним, избиратели выдвинули Андрея Пальчевского в мэры во время одной из встреч в Оболонском районе Киева.