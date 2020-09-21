Именно Пальчевский и Кличко имеют больше всего шансов выйти во второй тур на выборах мэра Киева
Об этом говорится в новых рейтингах, которое опубликовало издание "Politeka".
Лидерство сохраняет действующий глава города Виталий Кличко с 27% голосов.
Рейтинг Андрея Пальчевского продолжает стабильно расти. В его поддержку высказались 17,5% киевлян.
Третья – кандидат Ирина Верещук от президентской партии «Слуги Народа» – 6,8%.
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В первую пятерку также вошли Сергей Притула – 6,2% и Алексей Кучеренко — 4,9%.
Также респонденты определили главные проблемы города. Горожане больше всего недовольны вопросами коррупции, увеличением количества больных COVID-19, доступом к медицине, низким уровнем социальных гарантий и недостаточным количеством детских садов.
В рамках исследования, которое проводилось 18-21 сентября, опрошено 803 респондента методом телефонного интервью.