Именно Пальчевский и Кличко имеют больше всего шансов выйти во второй тур на выборах мэра Киева

Об этом говорится в новых рейтингах, которое опубликовало издание "Politeka".

Лидерство сохраняет действующий глава города Виталий Кличко с 27% голосов.

Рейтинг Андрея Пальчевского продолжает стабильно расти. В его поддержку высказались 17,5% киевлян.

Третья – кандидат Ирина Верещук от президентской партии «Слуги Народа» – 6,8%.

В первую пятерку также вошли Сергей Притула – 6,2% и Алексей Кучеренко — 4,9%.

Также респонденты определили главные проблемы города. Горожане больше всего недовольны вопросами коррупции, увеличением количества больных COVID-19, доступом к медицине, низким уровнем социальных гарантий и недостаточным количеством детских садов.

В рамках исследования, которое проводилось 18-21 сентября, опрошено 803 респондента методом телефонного интервью.