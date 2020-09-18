5 сентября официально стартовала очередная предвыборная кампания. На этот раз украинцы будут выбирать депутатов местного совета и мэров, а сам выборный процесс пройдет по новому Закону о выборах.

Об этом пишут Известия.

По словам экспертов, закон новый, а скандалы и околоштабные игры старые.

«Новый Закон о выборах и политические амбиции некоторых политиков привели к тому, что все кандидаты от “Европейской Солидарности” по Киевской области вынуждены ждать, пока будет принято решение по двум людям: Полищуку и Гулиеву, которые, в свою очередь, соперничают за место кандидата в мэры. Оба кандидата - действующие депутаты горсовета. Что один, что второй владеют коммунальными предприятиями, которые дотируются из городского бюджета. В принципе, оба депутата находятся на равных, но есть одно “но”. В штабе партии активно обсуждают, что Полищук - технический кандидат от “ЕС” для действующего мэра от “Слуги народа”. Это подтверждают и множественные фото Полищука с действующим мэром Диковым на страницах в социальных сетях. О чем и как договорились между собой партии и их главы, пока остается только догадываться, но то, что Вишнёвое - стратегически важный город для политических партий, это факт», - прокомментировал политконсультант от партии «Удар».

Речь идет о кандидатах на пост мэра Вишневого. Учитывая приближенность района к столице и политические амбиции действующего мэра Киева Виталия Кличко объединить прилегающие города к столице и создать конгломерат, Вишневое находится под пристальным вниманием.

«К сожалению, мы до сих пор не знаем, какое решение принято партией по кандидатам Киевской области. Мы все находимся в ожидании, так как из-за двух персонажей в Вишневом конференция не закрыта и списки не утверждены. Вся ситуация больше напоминает цирк. Руководство не может выбрать между кандидатом и техническим персонажем, чья задача оттянуть голоса в пользу “Слуги народа”», - прокомментировал один из городских активистов.

Правда ли это станет известно совсем скоро, ведь руководство партии «ЕС» не может так долго затягивать решение по Киевской области.