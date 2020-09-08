Городской голова Киева Виталий Кличко, используя бюджетные деньги и админресурс, подкупает избирателей и ведет грязную кампанию против своих конкурентов

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко.

“5 сентября в Украине официально стартовала предвыборная кампания местных выборов 2020. Однако в реальности, по крайней мере в Киеве, гонки начались значительно раньше, причем уже можно констатировать, что, к сожалению, они являются достаточно грязными, лично со стороны отдельных кандидатов”, - отметил Томенко.

Он конкретизировал, что речь идет о Виталии Кличко, который широко использует админресурс.

“Уже ни для кого не новость, что столичная власть во главе с мэром Виталием Кличко на полную катушку использует админресурс. Причем он камуфлируется по большей части как благотворительность. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции предупреждает, что благотворительность от политических партий в период избирательного процесса содержит признаки подкупа избирателей. Но Кличко это не обходит – он начал засыпать людей щедрыми дарами еще задолго до официального начала кампании. Ну как дарами? Все эти ”подарки” – за средства городского бюджета, то есть всех киевлян", - подчеркнул политик.

По его словам, Кличко рассылал киевлянам наборы медицинских масок, антисептиков, гелей для рук стоимостью 150 грн.

“Казалось бы, забота о здоровье киевлян во время коронакризиса. Но (внимание!) наборы начали раздавать только через пол года после начала пандемии и аккурат под выборы мэра. Какая странная забота! Здесь можно вспомнить и “подачку” от Кличко наиболее уязвимым слоям населения на День Независимости под видом программы “Забота”. Тогда из бюджета Киева на пиар мэра выделили 92 млн грн. В Комитете избирателей Украины уже даже предостерегли власть от использования админресурса, напомнив пять основных признаков его применения. Но кого это когда-нибудь останавливало, тем более мэра Кличко, который пользуется нашим бюджетом как собственным кошельком?"- риторически спросил Николай Томенко.

Также он сообщил, что Виталий Кличко одним подкупом избирателей не ограничился и начал в придачу перекрывать кислород своим основным конкурентам.

"Мне, Например, полностью заблокирован доступ ко всем коммунальным СМИ столицы-пробиться в эфиры или на полосы просто невозможно. Но на коммунальных СМИ дело не завершается, ведь представители мэра договорились с рядом якобы независимых масс-медиа о так называемом блоке в отношении меня и нашей партии “Рідна країна”. Это означает, что в этих СМИ никогда, ни при каких обстоятельствах не прозвучит имя Томенко или упоминание нашей политсилы. Зато самого Кличко там вдоволь-конечно, только в позитивном свете. Более того, Виталий Владимирович имеет в своем арсенале кучу ботов, которые бесконечными жалобами заблокировали мой аккаунт на Ютубе, - возмутился лидер “Рідної країни”.

По его убеждению, такую грязную кампанию против конкурентов не может совершать человек, который на 100% уверен в собственной победе на выборах.

“Наше Общественное движение “Рідна країна” обращается ко всем киевлянам с просьбой тщательно отслеживать все нарушения законодательства Виталием Кличко во время выборов и сообщать нам. А мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы привлечь его к ответственности. Правда победит!"- резюмировал Николай Томенко.