Сьогодні, 3 вересня, на сесії Київради депутати мають проголосувати за коригування бюджету міста

Зокрема за виділення фінансування на реконструкцію важливих інфраструктурних об’єктів. Про це розповів на своїй сторінці в Фейсбуці Андрій Андрєєв, інформує Хрещатик.News.

Зокрема Андрій Андрєєв підняв питання про виділення додаткового фінансування на реконструкцію трьох важливих для мешканців об’єктів на Солом’янці:

  1. Реконструкція інфекційного відділення Клінічної лікарні №4, як опорного пункту боротьби з COVID-19.
  2. Реконструкція ДНЗ №306, за адресою просп. Повітрофлотський, 40-а, кошти на який мені обіцяли з 2015 року, однак досі там не ведуться капітальні будівельні роботи.
  3. Реконструкція та благоустрій Солом‘янського ландшафтного парку, який розібрали минулого року і на тому й закінчили, не зібравши докупи.

“Я ще раз наголошую, що ці три об’єкти є ключовими не тільки для Солом’янського району, а й для міста Києва загалом. Вони цілком відповідають стратегії розвитку столиці і представляють три різних сфери життя міста: медичну, освітню і культурну”, – наголосив депутат.

За словами Андрія Андрєєва, в час, коли будувати нові школи і садочки для міста накладно, всі забувають, що можна реконструювати старі. Також в умовах пандемії не можна відкладати капітальний ремонт однієї з опірних лікарень, про яку забувають вже п’ять років поспіль. А Солом’янський ландшафтний парк, роботи по реконструкції якого вже запущені, за наявні кошти не можна відремонтувати.

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“На Солом’янці це все бачать і пам’ятають, а мені не байдужі проблеми мого району і я сподіваюсь, що нас почують. Що ж, чекаємо на результат!”, – підсумував депутат.

Як і обіцяв підняв на сесії Київради питання виділення коштів прикоригуванні бюджету міста на три важливі об’єкти в Солом‘янському районі: 1. Реконструкція інфекційного відділення Клінічної лікарні номер 4, як опорного пункту боротьби з COVID 19. 2. Реконструкція ДНЗ 306, за адресою просп. Повітрофлотський, 40-а, кошти на який мені обіцяли з 2015 року, однак досі там не ведуться капітальні будівельні роботи. 3. Реконструкція та благоустрій Солом‘янського ландшафтного парку, який розібрали минулого року і на тому й закінчили, не зібравши докупи. Я ще раз наголошую, що ці три об’єкти є ключовими не тільки для Солом’янського району, а й для міста Києва загалом. Вони цілком відповідають стратегії розвитку столиці і представляють три різних сфери життя міста: медичну, освітню і культурну. В час, коли сьогодні для міста досить накладно та дороговартісно будувати нові дитячі садочки та освітні заклади – ми забуваємо, що можна реконструювати старі, давно занедбані та забуті. В час, коли ми протягом 5-ти останніх років піднімали питання реконструкції однієї з найбільших лікарень столиці – деякі міські підрозділи були менш далекоглядними і не вважали за потрібне виділяти на це кошти. Однак на мою думку, в умовах пандемії це питання відкладати вже немає куди. Так само й питання реконструкції Ландшафтного парку, який не ремонтувався з самого його створення і вже протягом останніх трьох років, коли процес вже запущений – обсягів фінансування не достатньо. Солом’янці це все бачать і пам’ятають, а мені не байдужі проблеми мого району і я сподіваюсь, що нас почують. Що ж, чекаємо на результат!

Gepostet von Андрій Андрєєв am Donnerstag, 3. September 2020