Сьогодні, 3 вересня, на сесії Київради депутати мають проголосувати за коригування бюджету міста

Зокрема за виділення фінансування на реконструкцію важливих інфраструктурних об’єктів. Про це розповів на своїй сторінці в Фейсбуці Андрій Андрєєв, інформує Хрещатик.News.

Зокрема Андрій Андрєєв підняв питання про виділення додаткового фінансування на реконструкцію трьох важливих для мешканців об’єктів на Солом’янці:

Реконструкція інфекційного відділення Клінічної лікарні №4, як опорного пункту боротьби з COVID-19. Реконструкція ДНЗ №306, за адресою просп. Повітрофлотський, 40-а, кошти на який мені обіцяли з 2015 року, однак досі там не ведуться капітальні будівельні роботи. Реконструкція та благоустрій Солом‘янського ландшафтного парку, який розібрали минулого року і на тому й закінчили, не зібравши докупи.

“Я ще раз наголошую, що ці три об’єкти є ключовими не тільки для Солом’янського району, а й для міста Києва загалом. Вони цілком відповідають стратегії розвитку столиці і представляють три різних сфери життя міста: медичну, освітню і культурну”, – наголосив депутат.

За словами Андрія Андрєєва, в час, коли будувати нові школи і садочки для міста накладно, всі забувають, що можна реконструювати старі. Також в умовах пандемії не можна відкладати капітальний ремонт однієї з опірних лікарень, про яку забувають вже п’ять років поспіль. А Солом’янський ландшафтний парк, роботи по реконструкції якого вже запущені, за наявні кошти не можна відремонтувати.

“На Солом’янці це все бачать і пам’ятають, а мені не байдужі проблеми мого району і я сподіваюсь, що нас почують. Що ж, чекаємо на результат!”, – підсумував депутат.