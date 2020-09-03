Сьогодні, 3 вересня, на сесії Київради депутати мають проголосувати за коригування бюджету міста
Зокрема за виділення фінансування на реконструкцію важливих інфраструктурних об’єктів. Про це розповів на своїй сторінці в Фейсбуці Андрій Андрєєв, інформує Хрещатик.News.
Зокрема Андрій Андрєєв підняв питання про виділення додаткового фінансування на реконструкцію трьох важливих для мешканців об’єктів на Солом’янці:
- Реконструкція інфекційного відділення Клінічної лікарні №4, як опорного пункту боротьби з COVID-19.
- Реконструкція ДНЗ №306, за адресою просп. Повітрофлотський, 40-а, кошти на який мені обіцяли з 2015 року, однак досі там не ведуться капітальні будівельні роботи.
- Реконструкція та благоустрій Солом‘янського ландшафтного парку, який розібрали минулого року і на тому й закінчили, не зібравши докупи.
“Я ще раз наголошую, що ці три об’єкти є ключовими не тільки для Солом’янського району, а й для міста Києва загалом. Вони цілком відповідають стратегії розвитку столиці і представляють три різних сфери життя міста: медичну, освітню і культурну”, – наголосив депутат.
За словами Андрія Андрєєва, в час, коли будувати нові школи і садочки для міста накладно, всі забувають, що можна реконструювати старі. Також в умовах пандемії не можна відкладати капітальний ремонт однієї з опірних лікарень, про яку забувають вже п’ять років поспіль. А Солом’янський ландшафтний парк, роботи по реконструкції якого вже запущені, за наявні кошти не можна відремонтувати.
НБУ массово выводит деньги из оборота, срочное предупреждение: "Во время расчета наличкой..."
Фигуристая "невеста Харламова" в спальне показала свою пышную красоту: "Я развелся из-за тебя"
Блистательная Ани Лорак на свадьбе в Нью-Йорке светилась от счастья: "Время начинать все сначала..."
Пьяная Волочкова перепутала барную стойку с балетным станком, кадры конфуза: "На коктейль нарабатывает"
“На Солом’янці це все бачать і пам’ятають, а мені не байдужі проблеми мого району і я сподіваюсь, що нас почують. Що ж, чекаємо на результат!”, – підсумував депутат.