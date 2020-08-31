Власти провалили защиту школьников, и переложили всю ответственность на родителей и учителей
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает "Знай".
Далее приводим слова автора без комментариев.
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Завтра - День знаний. Несмотря на оптимизм государственной и местной власти, многие вопросы остаются без ответов.
Самое главное - это почти полная отстраненность власти от подготовки и проведения нового учебного года.
«Мастера спорта по борьбе с коронавирусом», которые еще несколько месяцев назад ежедневно зачитывали тексты по телевидению и запрещали выходить в парки да и вообще рекомендовали не шастало - сейчас, при гораздо большем количестве заболеваний, молчат как рыбы и рекомендуют учителям и родителям решать все проблемы самостоятельно.
Я убежден, что государству в понимании власти до 1 сентября нужно было бы решить по меньшей мере несколько проблем.
1. Местная власть, а не родители должны обеспечить школы дозаторами, термометрами, средствами защиты и антисептиками;
(на практике, даже богатый Киев смог централизованно закупить менее 3 тысяч бесконтактных термометров, при необходимости более 10 тысяч).
2. Верховная Рада должна принять, а правительство организовать медицинское страхование работников образования.
3. Правительство должно подготовить, а Верховная Рада поддержать решение о выделении целевой субвенции для системы образования с учетом другой и больший объем нагрузок на работников образования (для примера во многих городских школах вводится две смены, а большие классы делятся на два).
4. Правительство и местная власть должна завершить подключение школ и всех учебных заведений страны к качественному Интернету и провести курсы подготовки учителей, которые теперь работают в условиях смешанного обучения.
Это лишь главные вопросы, а текущих проблем, на которые никто не может дать ответа, еще десятки.
А власть имущие лето прогуляли и всю ответственность переложили на родителей и учителей
Так образовательный Комитет Верховной Рады, который так хвалил Зеленский, в последний раз собирался на свое заседание... 15 июля. И за последние 45 дней на их сайте для помощи педагогам Украины разместили аж два сообщения: о дне рождения главы комитета и о смерти Бориса Патона?!
Поэтому, радуемся, что первоклассники 1 сентября таки пойдут в школу, но этот День знаний не иначе как праздник тревоги нашей, назвать нельзя.