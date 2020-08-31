На піар мера Києва Віталія Кличка та його команди були витрачені колосальні кошти не лише так званих «інвесторів», а й бюджетні гроші киян

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів лідер партії «Рідна країна» Микола Томенко.

«Чим нинішня столична влада найбільше запам’яталась киянам – шаленим марнотратством і власним піаром. На піар Кличка та його команди були витрачені колосальні кошти не лише так званих «інвесторів», а й наші з вами – бюджетні. Нагадаємо, що на так званий міст Кличка витрачено більше 300 мільйонів гривень. На утримання апарату виконкому КМДА та апарату Київської міської ради, де один керівник (популярно кажучи на апарат Кличка) передбачено близько 700 мільйонів гривень, на підтримку засобів масової інформації – майже 124 мільйони!» – повідомив він.

Політик нагадав, що під час карантину в столиці з`явили білборди з міським головою Кличком із закликом «Досить шастать». В той час у КМДА розповіли, що підприємці добровільно погодились розмістити так звану соціальну рекламу.

«Нещодавно одна газета, яка фінансується із бюджету, тобто нашими податками, почала рекламувати освітні гранти Київського міського голови на майже 2 млн грн. та доплати перед виборами пенсіонерам, які теж оплатять кияни з бюджету. Якщо додати всі так звані видатки на піар та поточну діяльність Міського голови, можемо сказати, що кияни утримують мера на мільярд!» – наголосив Томенко.

Лідер «Рідної країни» нагадав, що були й інші гучні проекти, які коштували киянам значних коштів.

«Сходи на Воздвиженку обійшлись майже 90 мільйонів гривень. На «сухий фонтан» в Сирецькому парку витратили 7,9 мільйонів гривень, а реконструкція фонтанів на Русанівці – 13 мільйонів. А фонтани на Майдані – великий і малий, - обійшлись киянам 20 млн 32,5 тис. грн і 13 млн 582,6 тис. грн відповідно. А тим часом, поки міський голова збирає спонсорські гроші на свої піар-проекти, за які невідомо як потім буде розраховуватись, продовжується руйнування Національного художнього музею. Заклад були вимушені закрити через обвал портика. Нагадаємо, що дві родини – Терещенків та Ханенків, -були головними меценатами створення та наповнення одного з найбільших та найстаріших музеїв країни, який було відкрито в далекому 1904 році. Для прикладу, лише родина Ханенків передала до музею 3 тисячі 145 експонатів зі своєї приватної колекції. Будьмо уважні: не виставила на тижневий огляд народу свою приватну колекцію, а безкоштовно віддала головному музею Києва!» – підкреслив політик.

Він анонсував заборону витрат бюджетних коштів на діяльність ЗМІ, рекламу, концерти,будівництво фонтанів чи селфі-мостів.

«Команда Рідної країни буде ініціювати заборону витрат бюджетних коштів на діяльність ЗМІ, рекламу, концерти, будівництво фонтанів чи селфі-мостів. Міський бюджет має вирішувати нагальні проблеми киян. Все інше залишаємо для меценатів. Настав час навести лад в Києві!» – резюмував Томенко.