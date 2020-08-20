Лидер политической силы «Перемога Пальчевського» продолжает выяснять проблемы в каждом районе Киева

На этой неделе Андрей Пальчевский поселился в Деснянском районе столицы. Он встретился с предпринимателями, которые работают на рынках «Троещина» и «Юность». По словам общественного деятеля, практически все продавцы на рынках, с которыми он общался, люди с высшим образованием и ранее работали на таких заводах, как Арсенал, Маяк, Буревестник.

«Люди с высшим образованием, которые раньше работали на киевских заводах, сейчас вынуждены торговать, чтобы выжить и хоть как-то прокормить свои семьи. Жутко от того, что высокопрофессиональные специалисты, потерявшие работу, должны продавать одежду или овощи, чтобы выживать. Страна, которая отправляет инженеров, врачей, педагогов торговать на базар – обречена», – заявил Андрей Пальчевский.

Общаясь с жителями Троещины, общественный деятель услышал недовольство от местных жителей отсутствием благоустройства отдельных улиц и наличие мусора, который не убирается коммунальными службами.

«Жители Троещины возмущены тем, что мусор не убирается. Они сказали, что если власть не способна навести порядок, то они сами готовы его убирать. Вот до чего мы дожились! Киевской власти не интересны проблемы жителей спальных районов. Мэр не выезжает с Печерска на Троещину», – сказал Пальчевский.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила «Перемога Пальчевского», лидером которой является Андрей Пальчевский. Согласно исследованию Центра Разумкова – Пальчевский главный конкурент Владимира Кличко на грядущих выборах мэра Киева.