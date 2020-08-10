Вместо долгожданного спортивного комплекса киевляне увидят очередной торговый центр

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».

Далее приводим слова автора без комментариев.

Городской голова Виталий Кличко накануне выборов разогнал колесо коррупции на полную. Желанная спортивная арена-ледовый стадион на станции метро «Ипподром», которую киевляне ждут много лет, так и не увидит жизни.

Несколько десятков лет городская власть обещала, а общественность ожидала, что на месте недостроенного спортивного объекта будет создан крупнейший по территории спортивный комплекс доступен не только для профессиональных спортсменов, но и для всех киевлян. Эта территория сегодня является едва ли не единственной, где возможно построить качественную спортивную инфраструктуру.

Зато команда Кличко из фракции «Солидарность» разрушила все надежды киевлян. В результате мы получим не один из крупнейших спортивных комплексов, а один из крупнейших торгово-развлекательных центров, а в нем, для замыливания глаз — зал для баскетбола и хоккея.

Как эта афера удалась?

Кличко и его фракция «Солидарность» в столичном горсовете, пролоббировали интересы компании из группы застройщика Вагифа Алиева и разрешили подконтрольному ему ООО «Укрсоцстроінвест» еще 10 лет возводить на месте недостроенного Ледового стадиона «многофункциональный объект, включающий в себя спортивную арену».

Следует напомнить, что еще в 2016 году Киеврада расторгла инвестиционный договор с застройщиком из-за невыполнения им своих обязательств, но уже в 2020 Кличко нажал на депутатов, уговорив их стать на сторону "горе-инвестора". А его приближенные — заместитель Петр Пантелеев и директор Департамента коммунальной собственности Андрей Гудзь — внесли соответствующий проект решения. Поэтому ООО «Укрсоцстроінвест» был продлен срок «осуществления инвестиционного взноса» по строительству до 26 марта 2030 года.

Как известно, ООО «Укрсоцстроінвест», входящая в группу «Мандарин Плаза Групп» во главе с Вагифом Алиевым на месте недостроенного Ледового стадиона собирается построить ТРЦ «Южный».

Так «спортивный мэр» сливает спортивные объекты. Если нынешняя столичная власть не способна потребовать от инвестора полноценный спортивный комплекс, территорию нужно забрать и выставить на честный аукцион, а вырученные деньги проинвестировать самостоятельно в развитие массового спорта в Киеве!