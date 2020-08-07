Мэр Киева Виталий Кличко разворовывает бюджеты, выделяемые на транспортную инфраструктуру и вместе со “смотрящими” пилит деньги, пока дороги в столице ремонтируются из рук вон плохо.
Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Ростислав Балабан, передает издание "Акценты".
“Дворовый проезд в одном из спальных районов, а именно Дарницком, а проезд между домами Григоренко 36 и 38 (как раз напротив того, что взорвался от газа). Так вот, там выбоины были по щиколотку, а теперь до половины колена, как понимаете не первый год. Обратился, как житель, в конце 2019, мол пора сделать. Мне вежливо ответили, что план не рассматривался и бюджета еще нет. Обращайтесь после праздников. Ок. Написал письмо уже в 2020 г. (конец января начало февраля). Мне ответили - план уже утвержден, а ваших выбоин там нет”, - рассказал эксперт.
Он также сравнил качество ремонта в центре столицы и его отсутствие на окраинах.
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“Зато наблюдаем, как умело ХОРОШИЙ асфальт (реально хороший) по ул. Пушкинской перекладывают на такой же. О ДВРЗ молчу. Не ездят там мэрские джипы, и чиновники не живут. Берегите, люди добрые, свои ноги!” - отметил политолог.
По его словам, деньги, выделяющиеся на ремонт и строительство дорожной инфраструктуры, разворовываются и “распиливаются” Виталием Кличко вместе со “смотрящими”.
“Мы верили в обещания «Киев - Европейский город». Более того, ТОЧНО - можно за эти годы было сделать Киев без единой выбоины! Хотя бы такое элементарное, имеющейся техникой с таким бюджетом... Но бюджеты, которые должны выделяться на транспортную инфраструктуру, можно банально украсть - так господин Кличко? А пока мэр вместе со смотрящими «пилит» бюджетные средства, в Киеве дороги латают в лучшем случае «передвижным асфальтом» - таким, как на видео”, - резюмировал Ростислав Балабан.