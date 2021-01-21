Чоловік у Києві жорстоко вбив трьох цуценят



Як передає Politeka.net, про подію повідомили на сайті Національної поліції.

Інцидент трапився в одній з квартир Голосіївського району столиці.

"Зловмисник перебував у квартирі разом зі своїм 43-річним братом і знайомим. Коли на кілька хвилин фігурант залишився в квартирі один з чотирма цуценятами, почав по одному їх душити. Так він убив три собаки, ще одну вдарив рукою. Остання госпіталізована в ветлікарню з травмою хребта. Свої дії чоловік пояснює тим, що цуценята йому набридли", - йдеться в повідомленні.

Затриманому оголосили про підозру за фактом жорстокого поводження з тваринами. Тепер чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.



Раніше ми повідомляли, що на вулиці Бульварно-Кудрявській у столиці хлопець побив пса і викинув його на мороз.

Те, що відбувається в під'їзді зняла камера відеоспостереження.

Чоловік спочатку тримав тварину на повідку і наносив удари ногами, потім він викинув собаку на вулицю і залишив на морозі.

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Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.