Політичний експерт на своїй сторінці в Facebook назвав висунення лідера партії "Перемога Пальчевського" найоригінальнішим і водночас близьким до народу, пише Обозреватель.

"Оригінальніше за всіх і вже в черговий раз виявився Андрій Пальчевський. Його висунули в мери в одному з дворів Оболоні. Як повідомлялося в ЗМІ, це сталося на прохання присутніх, які переконали Андрія Пальчевського все-таки йти в мери столиці України. В даному випадку в наявності гра на контрасті з конкурентами на виборах мера Києва. Їх висували партії, а Пальчевського – прості кияни. Заодно акцент на простоту і зв'язок з народом", - пише він.

Крім того, Володимир Фесенко прокоментував з'їзди інших партій.

""Європейська солідарність" висувала свій список до Київради з видом на Дніпро. Це вже асоціація не тільки з Києвом, а й з усією Україною. Щоправда, не вистачало ще якоїсь символічної асоціації з Європою. Це прокол політтехнологів "Європейської солідарності". "Слуга народу" висувала свій виборчий партійний список до Київради у дворі Червоного корпусу Київського національного університету ім.Т. Шевченка. Може бути, таким чином хотіли підкреслити свій зв'язок з молодим поколінням. До того ж Червоний корпус Київського університету – це також один із символів столиці України", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Андрія Пальчевського в мери висунули жителі одного з київських районів.