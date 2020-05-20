Віталій Кличко без проведення конкурсу виділив 359 млн гривень на будівництво транспортної розв'язки маловідомою компанією

Як повідомляється на сайті Олександра Дубінського, мова йде про будівництво розв'язки на ділянці від проспекту маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської. 7 лютого минулого року КМДА видала розпорядження, яке затвердило проект. Кошторисна вартість об'єкта становить 1125,5 тис. гривень. За договором генпідряду №10/03-16 від 10.03.2016, договірна ціна робіт є динамічною, узгодженої сторонами і становить 718,8 млн. грн., в тому числі ПДВ 20% — 119,8 млн. грн.

При цьому в ході будівництва виникла необхідність у проведенні низки додаткових робіт. Для проведення цих робіт потрібно укласти новий договір підряду. Переможцем переговорної процедури закупівлі була відібрана компанія «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», яка займається будівництвом житлових і нежитлових будівель. При цьому в матеріалі Дубінського зазначається, що вона пов'язана з наглядачем за Києвом Денисом Комарницьким.

Спочатку статутний капітал компанії складав всього тисячу гривень, а галежала вона Максиму Половку, який на виборах 2015 року висувався в Київраду від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Половок також є співвласником низки інших компаній. Наприклад, ТОВ «Нові Осокорки» разом із співвласником ПАТ «Фундамент» — Віталієм Пузийчуком, який входить до групи будівельних компаній, пов'язаних з директором КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В'ячеславом Непопом, а також Михайлом Голицею, екс-головою департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА.

Одна з його компаній – ТОВ «Адамант Інвест» – також входить в список фірм, на які були незаконно відчужені акції «Київміськбуду». У 2015 році її директором був Денис Комарницький, якого призначив наглядачем за столицею депутат Тищенко.

Зовсім недавно Комарницький зажадав, щоб заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп лобіював будівельні проекти.

«Варто розуміти, що 359 млн гривень і були віддані Кличком Комарницькому у вигляді свого роду данини», - йдеться в матеріалі Дубінського.

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