Заступник київського міського голови Віталія Кличка Володимир Прокопів з допомогою матів закликав людей дотримуватися карантину

Відеозвернення Прокопів опублікував на своїй сторінці в Facebook. Пізніше він його видалив, але ролик встиг розлетітися в мережі (щоб подивитися відео, проскролльте новину до кінця).

Прокопів за допомогою ненормативної лексики попросив людей не влаштовувати вечірки і пікніки з шашликами. При цьому сам депутат на відео йде по вулиці без захисної маски.

"От у мене питання до тієї молоді, яка зібралася класно затусити і посмажити шашлики: ось ви йо**уті?! Які на**й тусовки?", - говорить чиновник на відео.

Заступник Кличка також налякав киян ситуацією в міських лікарнях: "Там не кульно, не хайпово, там хворі люди, вони вмирають".

При цьому у коментарі під відео кияни жорстко розкритикували скандальну промову чиновника.

"Зі своїми дітьми і дружиною так розмовляй!) Таку бидляку як ти, ніхто всерйоз не сприймає!", "А де ваша, пане, маска?", "Ну нормальний такий сленг для заступника міського голови, так, звичайно, набагато краще зрозуміло", "За такий "базар" в цивілізованій країні швидко б під зад дали з поста, ще б потім публічно вибачався", "Чого без маски? Штраф йому в 17 тисяч гривень", "Скоро вас винесуть вперед ногами", - пишуть обурені користувачі мережі.

"Звичайно, всі ми бачили відео експресивних італійців( мери міст зняли відео ), але ж це не значить- наслідувати таким чином!!! Люди і без того налякані, а нецензурщина не допоможе людям справитись ні зі страхом, ні з його відсутністю. Забезпечуйте краще лікарні та медиків необхідним, а не волайте матом!", - радять кияни.

"От ви йо*нуті?! Які нах*й тусовки?" Заместитель киевского городского головы Владимир Прокопив резко раскритиковал планы некоторых киевлян насладиться хорошей погодой в столичных скверах и парках. Gepostet von Мой Киев am Montag, 6. April 2020

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