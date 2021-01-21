Мужчина в Киеве жестоко убил троих щенков



Как передает Politeka.net, о происшествии сообщили на сайте Национальной полиции.

Инцидент случился в одной из квартир Голосеевского района столицы.

"Злоумышленник находился в квартире вместе со своим 43-летним братом и знакомым. Когда на несколько минут фигурант остался в квартире один с четырьмя щенками, начал по одному их душить. Так он убил три собаки, еще одну ударил рукой. Последняя госпитализирована в ветлечебницу с травмой позвоночника. Свои действия мужчина объясняет тем, что щенки ему надоели", - говорится в сообщении.

Задержанному объявили о подозрении по факту жестокого обращения с животными. Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.



Ранее мы сообщали, что на улице Бульварно-Кудрявской в столице парень избил пса и выбросил его на мороз.

Происходящее в подъезде засняла камера видеонаблюдения.

Мужчина сначала держал животное на поводке и наносил удары ногами, затем он выбросил собаку на улицу и оставил на морозе.

Напомним, в Киеве завелся мошенник, который выманивает деньги у доверчивых родителей: "Ваша дочь попала...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.