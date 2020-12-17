День святого Николая всегда был особенным праздником в Украине, и все дети с нетерпением его ждут.
А верят ли в чудотворца жители столицы и какие подарки они получали в детстве? Это выясняла репортер YouTube-канала «СОЦ ОПРОС» Оля Билан.
Журналистка Юлия вспомнила, как когда-то святой Николай принес ей санки, на которых было особенно приятно мчаться с горки. Девушка уверена, что этот персонаж точно существует.
«Я, в общем-то, верю во что-то высокое, в душу, в Бога. День святого Николая – это приятно. Пирог из отрубей со свечами в 1946 году, вот это был подарок, который я запомнил на всю жизнь», - рассказал пенсионер Михаил.
Многие киевляне на вопрос, верят ли они в святого, который приносят подарки, искренне улыбались. Так, например, логиста Ирину больше всего впечатлил в детстве большой и ароматный пряник. А в качестве пожелания в этом году женщина попросила окончания пандемии и возвращения нормального образа жизни.
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«По-честному, я не верю в святого Николая, но как культурный символ уважаю. Скоро Николай будет зажигать главную ёлку, целая проекция будет. Дети любят его, это хороший праздник», - говорит Николай из службы поддержки.
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«Когда-то верил. Помню, в советское время отец подарил мне велосипед «Орленок». Я целую зиму ждал лета, чтобы уже покататься на нем», - рассказал свою историю директор финансовой компании Михаил.
Преподавательница класса фортепиано также уверена, что каждый из нас в чём-то ребенок. А в такое тяжёлое для всех время особенно хочется сказочного волшебства.
Киевский стендапер уверен, что святой существует, и, как настоящий мужчина, уверенно заявляет, что и сам является Николаем для своих мамы и девушки.
«Конечно, верю! Все святые нашей православной церкви действительно существуют. Я бы очень хотела, чтобы поскорее закончилась эта эпидемия, и все наконец-то стали здоровыми, а там уже как-то потихонечку будем жить. И будет счастье, и радость, и все-все праздники!», - проявила оптимизм медсестра Нина.
Ранее этот канал поинтересовался мнением киевлян о локдауне.
Также напоминалось о традициях празднования дня святого Николая.