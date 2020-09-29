Политический эксперт и блогер Владимир Цыбулько в своей публикации рассказал об одном из кандидатов в Киевсовет, который, по словам Цыбулько приближенный к Кличко - Михаиле Терентьеве

Блогер также упомянул связь мэра с так называемым “смотрящим” Денисом Комарницким.

"Мэр Киева Кличко на пару с одиозным "смотрящим" Комарницким снова протягивает своих людей в Киевсовет. Все мы прекрасно помним Михаила Тереньтева, которого сейчас Кличко и Комарницкий пытаются продвинуть в Печерском районе.

Тереньтев - ярый коррупционер, который учился у своего гуру и наставника Комарницкого, который еще со времен Черновецкого работал агитатором и раздавал гречку за голоса. Именно он возглавляет "Инженерный центр", который выступал заказчиком знаменитого "стеклянного моста Кличко" за 400 миллионов гривен. Терентьев лично согласовал проект с некачественным стеклом, которое трескалось чуть ли не каждую неделю, поставив под угрозу жизнь киевлян и гостей столицы ради наживы его шефа Комарницкого”, - отметил эксперт.



Цыбулько отметил, что Кличко не только знал о сделках Терентьева, а непременно способствовал им. Сам Терентьев занимался тем, что раздувал сметы на различные проекты для дальнейшего “дерибана”.



“Виталий Кличко, конечно, об этом знал, а значит, всячески этому способствовал. Ведь когда правоохранители заинтересовались данным персонажем и задались вопросом: почему он тратит непомерно много денег из городского бюджета, сам Терентьев даже уехал из страны. Но добрый мэр Кличко помогает своим друзьям, так что дело быстро замяли.

Причем, общего знакомого мэра Кличко и "решалы" Комарницкого не раз обвиняли в дороговизне объектов (в том числе - больниц) по всему городу. Терентьев специально искусственно увеличивал сметы до таких размеров, что даже неопытному читателю, не разбирающемуся в цифрах, это покажется вопиющей наглостью. Но почему с этим никто ничего не делает? Почему никто не наказывает Терентьева за растраты и некачественные объекты? Да потому что все это происходит под эгидой Виталия Владимировича. Мэр не хочет терять такого ценного кадра, который умеет "работать" с 50-процентной рентабельностью, ведь это - десятки миллионов долларов. Не каждый сможет настолько раздуть смету”, рассказывает блогер.

Владимир Цыбулько отметил, что Кличко и Терентьева связывает так называемый “смотрящий” Денис Комарницкий. По словам блогера, Терентьева Кличко и Комарницкий хотят “протащить” в Киевсовет для дальнейших сделок в Киеве.



“Кстати, заинтересованный человек наверняка заметит, что схема с завышением смет Терентьева сильно похожа на схему распила денег на Подольско-Воскресенском мосту. И тут нет ничего удивительного - ведь и там, и здесь почерк Комарницкого. Вот и сейчас Комарницкий с Кличко тянут Терентьева в Киевсовет, чтобы и дальше разворовывать бюджет с его помощью”, - подытожил эксперт.