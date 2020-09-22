Политический эксперт на своей странице в Facebook назвал выдвижение лидера партии "Перемога Пальчевского" самым оригинальным и в то же время близким к народу, пишет Обозреватель.

"Оригинальнее всех и уже в очередной раз оказался Андрей Пальчевский. Его выдвинули в мэры в одном из дворов Оболони. Как сообщалось в СМИ, это произошло по просьбе собравшихся, которые убедили Андрея Пальчевского все-таки идти в мэры столицы Украины. В данном случае налицо игра на контрасте с конкурентами на выборах мэра Киева. Их выдвигали партии, а Пальчевского – простые киевляне. Заодно акцент на простоту и связь с народом", - пишет он.

Кроме того, Владимир Фесенко прокомментировал съезды других партий.

""Европейская солидарность" выдвигала свой список в Киевраду с видом на Днепр. Это уже ассоциация не только с Киевом, но и со всей Украиной. Правда, не хватало еще какой-то символической ассоциации с Европой. Это прокол политтехнологов "Европейской солидарности". "Слуга народа" выдвигала свой избирательный партийный список в Киевраду во дворе красного корпуса Киевского национального университета им.Т.Шевченко. Может быть, таким образом хотели подчеркнуть свою связь с молодым поколением. К тому же красный корпус Киевского университета – это также один из символов столицы Украины", - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрея Пальчевского в мэры выдвинули жители одного из киевских районов.