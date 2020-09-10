Фаворитами киевлян в борьбе за должность мэра столицы стали нынешний градоначальник Виталий Кличко и общественный деятель Андрей Пальчевский

Такие результаты показало новое исследование ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", проведенное с 5 по 7 сентября в Киеве.

Так, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то 23,6% от тех, кто определился, проголосовали бы за Виталия Кличка. А 17,8% отдали бы свои голоса Андрею Пальчевскому.

При этом стоит отметить, что в динамике рейтинг Виталия Кличко нестабилен. В частности он очень просел в марте – июле 2020 года, а в сентябре снова начал подниматься. В то же время рейтинг главного оппонента действующего мэра Андрея Пальчевского значительно стабильнее, и не знает таких падений.

Также стоит отметить, что 51% респондентов ответили, что негативно оценивают изменения в Киеве на протяжении последних лет. Довольны тем, что происходит в столице -31%.

Кроме того, киевлян спросили о том, за какую партию они проголосовали бы, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.

В результате, первая тройка политсил-фаворитов была сформирована следующим образом:

«Европейская солидарность» - 14,7%

«Перемога Пальчевского», - 13,4%

«Слуга народа» - 9,8%

Как видим, партия Виталия Кличко не попала даже в первую тройку.

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