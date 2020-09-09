В киевских больницах койко-места для больных китайским вирусом наполовину заполнены
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время своего брифинга.
По словам мэра Киева, заболеваемость вирусом в столице стремительно растет. Часто больным необходима госпитализация.
Во время проверки больницы № 4, которая была определена как одна из опорных для лечения больных с COVID-19, врачи сообщили, что большинство пациентов в последнее время переносят болезнь намного хуже.
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Ранее мы писали, что в стационарах киевских медучреждений лечатся 913 больных китайским вирусом, из них 23 ребенка
Об этом сообщил на брифинге Киевский городской голова Виталий Кличко.
"У нас не уменьшается и количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 913 больных на коронавирус, из них 23 ребенка, 158 пациентов в тяжелом состоянии", - сказал Кличко.
По его словам, 216 пациентов получают кислородную поддержку, 18 - под аппаратами ИВЛ, еще 84 пациента находятся в больницах с подозрением на китайский вирус.
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