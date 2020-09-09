В киевских больницах койко-места для больных китайским вирусом наполовину заполнены

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время своего брифинга.

По словам мэра Киева, заболеваемость вирусом в столице стремительно растет. Часто больным необходима госпитализация.

Во время проверки больницы № 4, которая была определена как одна из опорных для лечения больных с COVID-19, врачи сообщили, что большинство пациентов в последнее время переносят болезнь намного хуже.

Ранее мы писали, что в стационарах киевских медучреждений лечатся 913 больных китайским вирусом, из них 23 ребенка

Об этом сообщил на брифинге Киевский городской голова Виталий Кличко.

"У нас не уменьшается и количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 913 больных на коронавирус, из них 23 ребенка, 158 пациентов в тяжелом состоянии", - сказал Кличко.

По его словам, 216 пациентов получают кислородную поддержку, 18 - под аппаратами ИВЛ, еще 84 пациента находятся в больницах с подозрением на китайский вирус.

Кроме того мы писали, что бунт разгорелся под Радой в Киеве, у людей сдали нервы: первые кадры происходящего.

Женщина пригрозила взорвать поезд Мариуполь - Киев, полиция съехалась на станцию: детали

Также мы сообщали, что китайский вирус собрал новый "урожай" из жертв в Киеве: установлен очередной антирекорд.