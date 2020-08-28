В социальных сетях циркулирует база данных пользователей Монобанка, пишет сайт Политрада.

Данные получены благодаря уязвимости в банковском приложении Монобанк, а именно в механизме, позволяющем пользователям предоставить свою записную книжку для дальнейшей рекламы приложения.

Монобанк выплачивает пользователям вознаграждение в размере 50 грн за каждый контакт на кэш-бэк счет пользователя.

Рамзер базы данных составляет более 500 000 пользователей, каждая запись - фамилия и имя пользователя, а также номер телефона и ИНН.

Есть информация о том, что именно эти данные использовались сепаратистски настроенной партией для агитации в пользу проведения референдума на востоке Украины.

В качестве доказательств приводится фрагмент базы данных на 12000 записей и скришоты (https://t.me/UkrainaOnlline/6465 (https://t.me/UkrainaOnlline/6465), https://t.me/insiderUKR/7572 (https://t.me/insiderUKR/7572), https://t.me/c/1458790505/6332 (https://t.me/c/1458790505/6332), https://t.me/c/1458790505/6335 (https://t.me/c/1458790505/6335)).

Также утверждается, что благодаря тому, что пользователи получали денежную стимуляцию от банка с целью сбора пресональных данных третьих лиц, им могут быть предьявлены обвинения в пособничестве сепаратизму.

Кроме того, самому Монобанку могут быть выставлены претензии за сбор, обработку и хранение данных третьих лиц без их согласия, что противоречит действующему законодательству Украины.

Сам Монобанк от комментариев сложившейся ситуации отказался.

Справка - банковское приложение Монобанк разрабатывается на основе Universal Bank компанией под названим Финтехбанд, владельцами которой являются выходцы из Приватбанка - Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский, Михаил Рогальский.

Напомним, несколько дней назад Монобанк отчитался о подключения двух с половиной миллионов пользователей к своему приложению.