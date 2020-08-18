Відео-послання українки Юлії Подольської, адресоване до президента України Володимира Зеленського через бездіяльність заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, швидко набуло резонансу по всій країні. На кричущу історію, яку довелося пережити Юлії та її 4-річного сина, вже відгукнулися сотні українців – днями у Києві відбулося кілька акцій підтримки постраждалої, пише "Политрада".

Напади, зникнення ділянок та викрадення дитини

У відео-зверненні жінка розповіла, що вона стала жертвою нападу та систематичних знущань колишнього чоловіка, який бив її та ламав пальці.

«У країні як було свавілля чиновників і поліції, так і зараз відбувається. Я зіткнулася з цим повною мірою, коли мене і мого маленького сина ледь не позбавили життя. Зіткнулася з абсолютною бездушністю і кругової порукою силових структур і окремих особистостей, таких як заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, що покриває злочинця, який повністю заангажований і корумпований. Батько моєї дитини Святослав Козирєв з минулого року систематично наді мною знущався. Він мене бив, погрожував мені, ламав мені пальці, хотів забрати сина. На виклики поліції реагував спокійно. Просто давав їм гроші і ті їхали. А він далі знущався наді мною ще більше», — повідомила у зверненні Юлія Подольська.

Окрім знущань чоловіка, постраждалій довелося пережити ще один жах – напад власного племінника, який наніс Юлії та її 4-річному сину 50 ножових ударів, та подальше викрадення її дитини.

«У нас в будинку жив мій племінник Арсеній, у нього вроджений аутизм, але ми з сестрою намагалися ввести його в нормальне життя. 1 березня цього року Арсеній напав на мене і мого 4-річного сина Мішу з мисливським ножем. Цей ніж належав Святославу Козирєву. Племінник завдав нам з Мішею 50 ножових ударів. Все, що відбувалося, зафіксовано камерами зовнішнього спостереження, встановленими у мене у дворі. Я встигла зателефонувати сестрі, вона викликала поліцію і швидку. Племінник втік до будинку матері Святослава Козирєва, який його там чекав. Нас з сином відвезли в лікарню, мені терміново зробили операцію, Мішу перевезли в дитячу лікарню і з тих пір я його не бачила. Мішу забрав його батько, який тепер не відповідає на дзвінки і листи», — розповідає Юлія Подольська.

Обращение к президенту Зеленскому. Спасите меня и моего ребёнка... Gepostet von Юлия Подольская am Donnerstag, 13. August 2020

До того ж, як повідомляє постраждала, незадовго до цих подій неї пропали земельні ділянки, а з будинку все винесли.

«Ділянки переписали за дорученням, яку я не видавала. Ці земельні ділянки зараз зареєстровані на друзів Козирєва. Нас вирішили вбити, щоб замести всі сліди. Наші адвокати подали десятки скарг. Ці скарги розписували на заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, а у відповідь ми отримували тільки відписки», — додала постраждала.

Столицею прокотилася хвиля протестів

Історія постраждалої жінки викликала бурхливу реакцію серед українців 14 серпня під будівлею Генеральної прокуратури України пройшов масштабний протест жінок на підтримку Юлії Подольської.

Учасниці акції вимагали терміново відновити справедливість, повернути постраждалій її дитину, притягнути до відповідальності чоловіка Юлії та змусити Гюндуза Мамедова виконувати свою роботу, оскільки саме його мовчання і бездіяльність зараз стали найголовнішою перепоною у просуванні справи.

А днями, 17 серпня в столиці відбулася ще одна акція на підтримку Юлії Подольської біля автозаправки Socar на бульварі Дружби народів, 35. Туди прийшли жінки з плакатами «Socar Україна – сімейний бізнес захисника дітовбивці», «Ні насильству над жінками», «Захистіть матір і дитину».

У відповідь на таку хвилю підтримки Юлія Подольська подякувала всім небайдужим, хто допомагає їй боротися з бездіяльністю заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова.

«Дорогі друзі і всі ті, хто не залишився осторонь і допомагає мені в цій складній ситуації, я хотіла б вас всім подякувати за підтримку. Чесно зізнаюся, мене вразило, наскільки серйозною вона виявилася. Скільки відгуків я отримала в соцмережах, скільки підтримки я отримала від людей, які прийшли на акцію під стіни Генпрокуратури. Я впевнена, що з такою підтримкою дійсно можна домогтися відновлення справедливості», — заявила Юлія Подольська у відеозверненні, нещодавно опублікованому на своїй сторінці в Facebook.

Також жінка зазначила, що якби почувала себе погано, то теж обов’язково прийшла б під стіни ГПУ, і зробить це наступного разу, якщо дозволятиме стан здоров’я.