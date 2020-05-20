Виталий Кличко без проведения конкурса выделил 359 млн гривен на строительство транспортной развязки малоизвестной компанией

Как сообщается на сайте Александра Дубинского, речь идет о строительстве развязки на участке от проспекта маршала Рокоссовского до улицы Богатырской. 7 февраля прошлого года КГГА выпустила распоряжение, утвердившее проект. Сметная стоимость объекта составляет 1125,5 тыс. гривен. По договору генподряда №10/03-16 от 10.03.2016, договорная цена работ является динамичной, согласованной сторонами и составляет 718,8 млн. грн., в том числе НДС 20% — 119,8 млн. грн.

При этом в ходе строительства возникла необходимость в проведении целого ряда дополнительных работ. Для проведения этих работ потребовалось заключить новый договор подряда. Победителем переговорной процедуры закупки была отобрана компания «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», которая занимается строительством жилых и нежилых строений. При этом в материале Дубинского отмечается, что она связана со смотрящим за Киевом Денисом Комарницким.

Изначально уставной капитал компании составлял всего тысячу гривен, а принадлежала она Максиму Половку, который на выборах 2015 года выдвигался в Киевсовет от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Половок также является совладельцем ряда других компаний. Например, ООО «Новые Осокорки» вместе с совладельцем ПАО «Фундамент» — Виталием Пузийчуком, который входит в группу строительных компаний, связанных с директором КП «Житлоинвестбуд-УКБ» Вячеславом Непопом, а также Михаилом Голицей, экс-главой департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА.

Одна из его компаний – ООО «Адамант Инвест» – также входит в список фирм, на которые были незаконно отчуждены акции «Киевгорстроя». В 2015 году ее директором был Денис Комарницкий, которого назначил смотрящим за столицей депутат Тищенко.

Совсем недавно Комарницкий потребовал, что замглавы КГГА Вячеслав Непоп лоббировал строительные проекты.

«Стоить понимать, что 359 млн гривен и были отданы Кличком Комарницкому в виде своего рода дани», - говорится в материале Дубинского.

Напомним, стало известно, сколько Кличко потратит на новый фонтан в Киеве: "цена двухэтажного коттеджа".

Как сообщала Politeka, Кличко пригрозил полицией любителям отдохнуть: "Вряд ли вы будете такими веселыми".

Также Politeka писала, что Кличко рассказал, когда в Киеве заработают торговые центры.